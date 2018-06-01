Грамотный выбор входной двери

При выборе входной двери на сайте http://dveri-pol.com.ua следует учитывать следующие факторы:

Особенности конструкции. Это относится к толщине стального листа (она должна составлять не меньше одного миллиметра), петлям, надежным замкам, и, разумеется, высококачественной раме.

Ширина двери. Она должна полностью отвечать размерам дверного проема. Надо понимать, что чем шире зазор между проемом и блоком, тем сложнее обеспечить надлежащее качество установки. Хотя многие надеются на возможность решения данной проблемы при помощи монтажной пены, она не рассчитана на то, чтобы использоваться в качестве элемента крепления двери.

Теплоизоляционные свойства. Определить эту характеристику на глазок не удастся, поэтому приходится полагаться на добросовестность изготовителей. В этом отношении большего доверия заслуживают известные фирмы.

Эстетические свойства. Хотя данная характеристика является только дополнением к надежности и качеству, все же непривлекательный внешний вид входной двери будет производить плохое впечатление на тех, кто ее увидит.

Все вышеперечисленные критерии выбора важны не только для высококачественных и дорогостоящих изделий, но и для любых входных дверей.

Что касается стоимости входных дверей, то она напрямую связана с их качеством. Надо понимать, что чрезмерное стремление к экономии в данном случае способно принести больше вреда, чем пользы. Те, кто покупают дешевые китайские поделки, спустя короткое время на собственном опыте убеждаются в справедливости пословицы «скупой платит дважды».

Для большинства покупателей с ограниченными финансовыми возможностями производители предлагают стандартные входные двери с достаточно высоким качеством звуко- и теплоизоляции, петель, обивки и замков. Некоторые модели оснащены противосъемными штырями и крабовыми замками, которые запирают дверь в четырех направлениях.

Для состоятельных покупателей производители предлагают элитные входные двери, сочетающие в себе высокие эстетические свойства и надежность. Они могут быть готовыми или изготавливаться на заказ. Первый вариант рассчитан на стандартные дверные проемы. Такие изделия отличаются от стандартных дверей только более высоким качеством. Второй вариант рассчитан на подгонку габаритов дверей под размеры дверного проема. В последнем случае стоимость дверей еще выше, но зато заказчик может потребовать удовлетворения любых своих прихотей, вплоть до толщины стального листа, из которого они сделаны.