В Италии, по всей видимости, наконец-то сформировали правительство. Однако вопросов относительно будущего страны меньше не стало.

Звезды не сошлись

Почти три месяца Италия находилась без кабинета министров. Виной тому стало весьма специфическое распределение голосов на прошедших 4 марта парламентских выборах.

Напомним, что тогда победу одержали популистская партия «5 звезд» во главе с Луиджи ДиМайо, получившая 227 мест в нижней палате парламента (из 650). Второе место заняли тоже популисты из Лиги Севера, возглавляемой Маттео Сальвини – у них 125 мест. В альянсе с Лигой шла правая партия Берлускони «Вперед Италия», взявшая 104 места, а также еще две мелких партии, у которых на пару 36 мест. Левоцентристская же коалиция во главе с правящей Демократической партией получила лишь 122 мандата.

Поскольку респектабельные Демократы входить в альянс с популистами из Звезд отказались (как и приличные правоцентристы из «Вперед Италия») то вариантов было лишь два: «Большая коалиция» из числа право- и левоцентристов, а также альянс Лиги и «Звезд». Первый вариант тоже вскоре отпал по причине разницы в программах и нежелания повторять немецкие ошибки (где правящий альянс правых и левых привел к тому, что разочарованные невыполнением предвыборной программы избиратели от них просто отвернулись), так что остался только вариант коалиции между Лигой и Звездами.

Все эти месяцы он не мог реализоваться только потому, что оба лидера зазвездились – оба считали, что именно они должны быть старшими партнерами и, соответственно, занимать должность премьера. Ди Майо аргументировал свои претензии тем, что он лидер крупнейшей партии в парламенте, а Сальвини – что он лидер крупнейшего блока (хоть «Вперед Италия» в коалиции между Лигой и Звездами участвовать отказалась). В результате после многих недель пререканий они сошлись на том, что премьер-министром должен быть нейтральный, «технический» кандидат – профессиональный адвокат Джузеппе Конте. И вот тут в дело вступила европейская бюрократия.

Спасения ради

Изначально европейские элиты крайне негативно отнеслись к тому, что третью экономику континентальной части ЕС возглавит альянс не просто популистов, а евроскептиков. И Лига, и Звезды крайне негативно относятся к политике Брюсселя и Берлина, требуют для Италии большей самостоятельности (в том числе и в экономических вопросах) и даже поговаривают о перспективах выхода из ЕС. «Рим открывает врата современным варварам», - гласил заголовок редакционной статьи Financial Times.

Эксперты же призывали поубавить эмоции и смотреть на факты – а они таковы, что популизм Лиги и Звезд был вполне обуздаем. «Возьмите голосования в Европарламенте – обе популистские антибрюссельские партии практически всегда голосуют в интересах Евросоюза, - поясняет Эксперту Online специалист по Италии, программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов. – Поэтому весьма вероятно, что и Ди Майо, и Сальвини в итоге повторили бы судьбу нынешнего греческого премьера Алексиса Ципраса (от тоже изначально шел на выборы с популистской антиевропейской повесткой, а потом под угрозой введения финансовых санкций быстро сместился к центру – прим. ред.)». Именно поэтому, по мнению Олега Барабанова, не стоило надеяться на то, что Сальвини выполнит свое обещание признать Крым, или хотя бы заблокирует продление антироссийских санкций на уровне ЕС.

Однако Ди Майо и Сальвини очень быстро показали, что по пути Ципраса они могут и не пойти. Так, на пост министра экономики в кабинет Конте ими был выбран Паоло Савона – известный итальянский экономист, являющийся ярым критиком германского доминирования в Европе и выступающий против нахождения Италии в зоне Евро. И в этой ситуации Брюссель, фактически, вмешался во внутренние дела Италии. Президент Италии Серджио Маттарелла (действовавший, как утверждают многие, по указке Евросоюза) просто не утвердил кандидатуру Савоны. По словам Маттареллы, он вынужден был принять такое решение, дабы исполнить свои президентские обязательства и сохранить Италию в Еврозоне, тем самым, по его словам, спасая итальянскую экономику и сбережения итальянцев.

Бардак не нужен

Решение весьма спорное с юридической точки зрения. «Ранее президенты уже блокировали некоторые назначения министров. Например, личный адвокат Берлускони не был допущен на место министра юстиции. Кроме того, были блокированы некоторые кандидатуры, не отличающиеся особой квалификацией. Однако в этот раз президент заветировал Савону не потому, что опасался относительно его квалификации, непотизма или конфликта интересов. Он отказался утвердить кандидатуру премьера из-за его политических взглядов», - пишет британское издание Spectator.

Более того, Маттарелла не только завернул кандидатуру Савоны но и (после того, как Лига и Звезды, чей авторитет оказался под вопросом, отказались создавать правительство без антибрюссельского профессора) назначил временного премьера – Карло Коттарелли. Который, по сути, стал живым оскорблением Лиги и Звезд. Бывший сотрудник МВФ, Коттарелли за свои симпатии идеям сокращения расходов получил прозвище «сеньор Ножницы», тогда как программа тех же «Звезд» по выводу Италии из кризиса как раз подразумевает увеличение государственных расходов. Кроме того, Коттарелли после Брекзита не только выступал против аналогичных референдумов в других странах, а даже призывал ЕС ввести законодательный запрет на такие референдумы.

То есть фактически новый премьер стал антиподом того, за что большинство итальянцев голосовало на выборах. Неудивительно, что Ди Майо заявил, что президент нарушил конституцию и призвал к импичменту Серджио Маттареллы. Если бы Сальвини присоединился к этому требованию, то импичмент вполне мог бы состояться (обе партии на пару имеют большинство и в Сенате, который, собственно, и проводит процедуру). Страна фактически зависла на грани конституционного кризиса и досрочных парламентских выборов. А вот это уже никому было не надо – ни Риму, ни Брюсселю, ни Лиге со Звездами. Ведь итоги новых парламентских выборов никто предсказать не мог.

По одной версии, активное вмешательство Евросоюза в итальянские дела (а почти 60% жителей Италии уверены, что их голоса Брюссель не слышит, и посему относятся к глухим евробюрократам крайне негативно) могло привести к тому, что Лига и Звезды только увеличили бы свое представительство в парламенте. Та же Лига уже давно не партия Севера – ее лидер Маттео Сальвини избрался в Сенат от южного региона Калабрия. Более того, радикальные партии могли бы стать еще более радикальными.

По другой версии, реакцией итальянского электората на прошедший бардак мог быть не гнев, а усталость. «Попытки создать правительство разбились все-таки не о Конте, а о премьерские амбиции ди Майо и Сальвини. Итальянцы увидели, что несистемные партии недоговороспособны, и потому разочарованные люди могут все-таки проголосовать за системных демократов и «Вперед Италию»», - уверен Олег Барабанов.

Будущее в тумане

В этой ситуации стороны решили не рисковать и пошли на компромисс. Паоло Савона все-таки будет бороться с германским доминированием, но не на посту министра экономики, а на посту министра по делам Евросоюза. Экономикой же будет заниматься сам Луиджи Ди Майо. Маттео Сальвини занял пост главы МВД, где в полной мере может реализовать свои предвыборные обещания об изгнании из страны нелегальных мигрантов.

Станет ли Италия после этого более стабильной? Вряд ли. Удастся ли «серым кардиналам» Ди Майо и Сальвини поумерить личные амбиции и регулярно находить компромиссы в ходе работы правительсвто? Вряд ли. Сможет ли профессиональный популист найти реальное решение системных проблем итальянской экономики (где показатель внешнего долга уже превысил 130% от ВВП) без выхода из зоны Евро? Вряд ли. Наконец, вряд ли с формированием кабинета Конте закончится системная борьба «сметающего всего на своем пути итальянского популизма и непоколебимого политического, бюрократического, финансового и промышленного истеблишмента страны», которая, по мнению Financial Times, идет уже на протяжении как минимум последних 5 лет. Скорее, избрание стало неким антрактом перед следующей частью Марлезонского балета. Ждем с нетерпением.