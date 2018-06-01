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Москва, 01.06.2018

МИД РФ озвучил условия возвращения российских военных на восток Украины

«Expert Online» 2018

По заявлению заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, Москва готова вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на востоке Украины при условии гарантии их безопасности.

«Мы готовы рассмотреть возможность возвращения российских офицеров в СЦКК при условии законодательного закрепление на Украине их юридического статуса и гарантий безопасности», - сообщил дипломат в интервью РБК.

Также среди условий Карасин назвал утверждение в минской контактной группе положения об СЦКК (регламента) и отмену и отмена Украиной требований по передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы.

Москва также будет настаивать на возвращении в состав СЦКК для повышения эффективности работы Центра  представителей самопровозглашенных республик Донбасса.

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