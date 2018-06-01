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Москва, 01.06.2018

Минобороны Индии попросит правительство закупить С-400 у России

«Expert Online» 2018

Министерство обороны Индии попросило правительство страны одобрить покупку  пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России, пишет газета Hindustan Times, ссылаясь на чиновников ведомства.

Источник издания сообщает,  что представители индийского военного ведомства направили соответствующий запрос в высший орган Индии по вопросам обороны и защиты государства. Отмечается, что общая сумма контракта должна составить $5,5 млрд.

Издание напоминает, о негативном отношении к возможной сделке США. Президент Дональда Трампа неоднократно заверял, что Соединенные Штаты сократят военное сотрудничество в случае покупки российских комплексов ПВО.

В ответ на это, Минобороны Индии заявляет, что «не получало каких-либо инструкций» по приостановке переговоров по контракту.

Москва, в свою очередь,  рассчитывает подписать контракт на поставку Индии С-400 во втором квартале 2018 года. Об этом заявил в середине апреля замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов. У России также есть контракты на поставку систем С-400 в Турцию, Китай и Саудовскую Аравию.

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