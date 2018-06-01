На Западе рассчитали время, за которое Россия может захватить Прибалтику

Если Россия захочет захватить Литву, Латвию и Эстонию ей будет достаточно трех дней. К подобным выводам пришел шведский Институт тотальной обороны после проведенных исследований.

Аналитики, которые изучали вопрос, спрогнозировали вероятное развитие событий в случае войны между Россией и НАТО. Так, по мнению шведов, первым шагом России наверняка станет захват Латвии, на что российские войска потратят около двух суток. Далее день потребуется на завоевание Эстонии и Литвы.

При этом в документе отмечается, что НАТО не сможет быстро мобилизовать свои силы, чтобы выдвинутся на Восток.

Напомним, что заявления о возможном «захвате» Россией стран Балтии звучат давно, их поток усилился после воссоединения Крыма с Россией. Москва не однократно обращала внимание западного сообщества, что подобные заявления не что иное, как повод для расширения географии размещения натовских баз на Восток.