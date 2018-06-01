«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новые условия

«Нафтогаз» готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020–2028 годах на нынешнем уровне при условии, что «Газпром» согласится на прокачку 110 миллиардов кубометров газа в год и на повышение примерно на треть тарифов в 2018–2019 годах, что в общей сложности составляет 2,3 миллиарда долларов, пишет «Когммерсант».

Соответствующее предложение было направлено заместителю председателя правления «Газпрома» Александру Медведеву коммерческим директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

При этом «Нафтогаз» предлагает на выбор несколько вариантов договоров.

В случае самостоятельного бронирования «Газпромом» мощностей газотранспортной системы у Киева, применимым правом для контракта будет украинское гармонизированое, по словам «Нафтогаза», с энергетическим законодательством ЕС.

В случае продажи сырья «Нафтогазу» на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп), плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками.

Тарифы украинская сторона намерена повысить уже в 2018–2019 годах в рамках действующего контракта, приводя в качестве аргумента решение Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен прокачивать по ГТС Украины не менее 110 миллиардов кубометров в год в 2018–2019 годах. Если сохранить действующие тарифы, то Киев получит лишь 2,55 миллиарда долларов выручки в год, тогда как хочет получить 3,7 миллиарда долларов — с ростом тарифа примерно на 33%.