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Москва, 01.06.2018

Нефть стремительно дешевеет из-за рекордной добычи в США

«Expert Online» 2018

Утром 1 июня мировые цены на нефть демонстрируют снижение на новостях о рекордной добыче сырья в США, передает Прайм.

По состоянию на 7.58 по московскому времени  августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряли в цене  0,1% , достигнув показателя  77,48 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI упали на  0,24%, их стоимость составляет 66,88 доллара за баррель.

Инвесторы среагировали на информацию о возвращении Соединенных Штатов к рекордным показателям среднесуточной добычи нефти. Впервые в истории США уровень добычи достиг 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.

Данные приводит, управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Отмечается, что только за прошлую неделю добыча нефти в стране выросла на 44 тысячи баррелей в сутки, при снижении запасов на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 434,5 миллиона баррелей. Показатели стали выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали снижение всего на 0,4 миллиона баррелей.

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