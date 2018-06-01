Нефть стремительно дешевеет из-за рекордной добычи в США

Утром 1 июня мировые цены на нефть демонстрируют снижение на новостях о рекордной добыче сырья в США, передает Прайм.

По состоянию на 7.58 по московскому времени августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряли в цене 0,1% , достигнув показателя 77,48 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,24%, их стоимость составляет 66,88 доллара за баррель.

Инвесторы среагировали на информацию о возвращении Соединенных Штатов к рекордным показателям среднесуточной добычи нефти. Впервые в истории США уровень добычи достиг 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.

Данные приводит, управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Отмечается, что только за прошлую неделю добыча нефти в стране выросла на 44 тысячи баррелей в сутки, при снижении запасов на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 434,5 миллиона баррелей. Показатели стали выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали снижение всего на 0,4 миллиона баррелей.