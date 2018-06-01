Особенности выбора оборудования для майнинга

В последние годы все больше людей в целях получения дополнительного дохода начинают заниматься майнингом. Это связано с продолжительным бурным ростом биткойна и других криптовалют.

Майнинг представляет собой выполнение вычислений при помощи компьютерного оборудования, за которое его обладатель получает вознаграждение в виде некоторого количества криптомонет. Успешность и эффективность майнинга во многом зависят от особенностей используемой в этих целях вычислительной техники. Существуют два основных типа оборудования для майнинга: видеокарты и https://realtransit.ru/blog/antminer-s11 ASIC-майнеры – устройства, состоящие из большого количества процессоров. Эффективность использования ASIC-майнеров выше эффективности использования видеокарт такой же стоимости, однако они, в отличие от видеокарт, не могут применяться ни в каких иных целях, за исключением майнинга.

При выборе оборудования для майнинга необходимо руководствоваться следующими критериями:

Число используемых видеокарт. В настоящее время максимальное число видеокарт, которые можно подключить к одной материнской плате, составляет двенадцать. При использовании других решений потребуется приобрести специальные адаптеры.

Вычислительная мощность – характеристика, показывающая целесообразность применения оборудования. Для ее установления можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Потребление электрической энергии. Одна видеокарта, в зависимости от мощности, потребляет от ста до трехсот ватт. Соответственно для двенадцати видеокарт потребуется три тысячи шестьсот ватт. ASIC-майнер тратит приблизительно в два раза меньше электроэнергии при более высоких характеристиках вычислительной мощности.

Затраты на запуск и поддержку майнинговой фермы. Оборудование во время работы может зависать, терять в производительности, поэтому его функционирование необходимо постоянно контролировать. Для этого требуется постоянное присутствие возле оборудования. Чтобы решать данную задачу дистанционно, можно установить специальную систему мониторинга, на что понадобится потратить дополнительные деньги.

Потребность в охлаждении. Хотя вычислительное оборудование имеет собственные вентиляторы, однако в тех условиях его функционирования, которые создаются при майнинге, необходимо обеспечить наличие дополнительной системы охлаждения.

Стоимость оборудования для майнинга определяется характером решаемых задач. К примеру, для ежедневного получения ощутимого дохода даже на приобретение б/у оборудования придется израсходовать примерно $3 тыс. Высокопроизводительный ASIC-майнер можно приобрести приблизительно за $2,5 тыс. Срок окупаемости такого оборудования составляет от четырех месяцев до одного года. Он зависит не только от технических параметров и особенностей использования оборудования, но и от динамики цен на криптовалюты.