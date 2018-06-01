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Москва, 01.06.2018

Порошенко заявил о планах построить мост через Дунай

«Expert Online» 2018

Президент «незалежной» Пётр Порошенко объявил, что начинает разрабатывать документацию для строительства моста через реку Дунай.

По его словам, у Украины есть несколько мест для данного проекта.

Об этом он сказал во время открытия мостового перехода на трассе «Одесса – Рени» в Одесской области, передаёт RT.

«Мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнёрами», – подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он отметил, что уже открывшийся мост в Одесской области является «чрезвычайно важным событием» для дорожного строительства Украины в целом. 

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