Porsche полностью останавливает продажи новых автомобилей в Европе

Германский автопроизводитель Porsche временно останавливает продажи всех новых транспортных средств в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Frankfurt Allgemeine Zeitung.

Причина заключается в том, что производитель собирается адаптировать свои транспортные средства под новые требования Евросоюза по замеру выхлопов, которые вводятся с осени. Данные нормы известны под аббревиатурами RDE (Real Driving Emissions), а также WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Газета отмечает, что, по всей видимости, в компании не успели своевременно внести в автомобили технические изменения, чтобы они отвечали новым стандартам.

Издание не уточняет, когда Porsche возобновит продажи. Официального заявления от компании по этому поводу не поступало.

Porsche принадлежит немецкому автоконцерну Volkswagen, который ранее оказался в центре громкого скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями.