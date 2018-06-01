Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 01.06.2018

РФ и ОАЭ планируют сотрудничать по нефти и газу

«Expert Online» 2018

Россия и ОАЭ собираются развивать сотрудничество в энергетике.

В частности, речь идёт о нефтегазовой сфере, а также контактах для обеспечения сбалансированности и стабильности мирового рынка углеводородов. Об этом говорится в декларации о стратегическом партнёрстве между двумя странами, передаёт РИА Новости.

При этом в документе отмечается, что стороны подтверждают стремление к дальнейшему налаживанию сотрудничества и в других сферах, прежде всего по вопросам нефти и газа. Запланировано сотрудничество в рамках профильных международных площадок, включая Форум стран-экспортеров газа.

Также страны будут содействовать более широкому применению природного газа как экономически эффективного и экологически чистого вида топлива в целях устойчивого развития, а также сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара становится опасным
      Курс доллара становится опасным
    3. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот