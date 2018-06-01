РФ и ОАЭ планируют сотрудничать по нефти и газу

Россия и ОАЭ собираются развивать сотрудничество в энергетике.

В частности, речь идёт о нефтегазовой сфере, а также контактах для обеспечения сбалансированности и стабильности мирового рынка углеводородов. Об этом говорится в декларации о стратегическом партнёрстве между двумя странами, передаёт РИА Новости.

При этом в документе отмечается, что стороны подтверждают стремление к дальнейшему налаживанию сотрудничества и в других сферах, прежде всего по вопросам нефти и газа. Запланировано сотрудничество в рамках профильных международных площадок, включая Форум стран-экспортеров газа.

Также страны будут содействовать более широкому применению природного газа как экономически эффективного и экологически чистого вида топлива в целях устойчивого развития, а также сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату.