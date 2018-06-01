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Москва, 01.06.2018

Россияне назвали самые коррумпированные сферы

«Expert Online» 2018

Самой коррумпированной сферой в России является медицина. Так ответили 23 % граждан нашей страны, которые приняли участие в опросе ВЦИОМ.

Второе и третье место в этом антирейтинге поделили между собой ЖКХ и полиция. На коррупцию в этих сферах указали по 16 % респондентов. «Почётное» четвёртое место у судебной системы и прокуратуры (14 %), передаёт официальный сайт старейшей российской исследовательской организации.

При этом действия властей по борьбе с коррупцией становятся для граждан РФ всё более заметными – результаты антикоррупционной политики в стране позитивно оценивают 55% граждан, в то время как об ухудшении ситуации говорят лишь 13%.

Высказались россияне и об арестах чиновников, которые заметно участились в последние годы. 42% респондентов воспринимают эти примеры как «свидетельство реальной борьбы властей со взяточничеством». Однако 47% опрошенных уверены, что это «всего лишь показательные акции».

Ранее сообщалось, что ещё в конце 2017 года Генпрокуратура рассказала о масштабах коррупции в России. Согласно данным надзорного ведомства, размер материального ущерба от коррупционных преступлений, совершённых в нашей стране за последние 3 года, превысил 148 млрд рублей.

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