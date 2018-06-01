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Москва, 01.06.2018

Росстат назвал специалистов с самой большой в России зарплатой

«Expert Online» 2018

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала тройку самых высокооплачиваемых специалистов в РФ.

Первое место со среднемесячной номинально начисленной зарплатой по состоянию на март 2018 года у сотрудников компаний, занимающихся добычей углеводородов. Их доход составил 127,4 тыс. рублей (рост по сравнению с прошлым годом на 20%), передаёт RT.

На втором месте – работники производств табачных изделий с зарплатой в 115,4 тыс. рублей (рост 16%). Замыкают тройку лидеров специалисты, занятые в производстве кокса и нефтепродуктов – 114,3 тыс. рублей (рост на 18%).

Кроме того, в Росстате подчеркнули, что в марте увеличилась на 12% и средняя зарплата в целом по стране. Сейчас она составляет 42,4 тыс. рублей. В 2017 году она равнялась 37,9 тыс. рублей.

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