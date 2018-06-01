СМИ: пропавшего без вести в Афганистане советского лётчика нашли живым

Советский военный лётчик, который пропал без вести ещё во время войны в Афганистане, найден живым.

Об этом рассказал журналистам руководитель Союза десантников России Валерий Востротин. По его словам, в настоящее время мужчина находится в Афганистане или Пактистане. Имя и фамилию лётчика руководитель Союза десантников называть не стал, сославшись на конфиденциальность информации, передаёт РИА Новости.

Ещё один собеседник агентства утверждает, что лётчик, о котором идёт речь, был сбит в Афганистане в 1987 году.

«Скорее всего, ему не меньше 60 лет… Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан», – подчеркнул источник.

В свою очередь «Коммерсанта» со ссылкой на свои источники сообщает, что в списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 году значится только один военнослужащий ВВС. Это старший лейтенант Сергей Иванович Пантелюк, 1962 года рождения.

В Афганистане он служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэкскадрилье ВВС. 27 октября 1987 года его Су-17 был сбит из ПРЗК в 180 км северо-восточнее Баграма.