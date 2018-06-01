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Москва, 01.06.2018

США предостерегают Асада от удара

«Expert Online» 2018

Представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Кеннет Маккензи назвал «плохой идеей» атаку на силы американцев и их союзников в Сирии. Заявление стало комментарием к словам президента Башара Асада, который выразил готовность применить силу для освобождения сирийской территории.

Отмечается, что между правительственными войсками в Сирии и коалицией во главе с США постоянно происходят вооруженные столкновения, при этом сторонам удается избегать крупных конфликтов.

По словам президента Асада, Сирийские демократические силы, которые  контролируют значительные территории на севере и востоке страны и поддерживаются США, являются основной проблемой сегодня.  

Президент Сирии подчеркнул, что правительство страны готово к переговорам с курдами, из которых в основном состоят СДС, однако в случае провала Дамаск применит силу  для освобождения собственной территории. Асад при этом требует, чтобы США покинули Сирию.

Сирийский лидер также заявил, что в стране был «возможен прямой конфликт между силами России и США», но его удалось избежать «благодаря мудрости российского руководства».

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