Украина может остаться без водки

На Украине может остановиться производство отечественной водки из-за того, что счета компании «Укрспирт» – единственного производителя спирта в стране – арестованы.

Арест связан с претензиями Государственной фискальной службы по поводу долга предприятия, передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

В «Укрспирте» уже заявили, что будут вынуждены прекратить отгрузки водки ритейлерам. По словам Юрия Лученко – у предприятия ещё есть запасы зерна, из которого можно производить спирт, но они минимальны.

«Новое зерно мы закупить не сможем, равно как не сможем оплатить поставки газа», – резюмировал он.

При этом уточняется, что даже если покупатели спирта перечислят аванс за производство новых объёмов продукта, вероятнее всего эти деньги пойдут в счёт оплаты штрафных санкций.