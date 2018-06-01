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Москва, 01.06.2018

Украина может остаться без водки

«Expert Online» 2018

На Украине может остановиться производство отечественной водки из-за того, что счета компании «Укрспирт» – единственного производителя спирта в стране – арестованы.

Арест связан с претензиями Государственной фискальной службы по поводу долга предприятия, передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

В «Укрспирте» уже заявили, что будут вынуждены прекратить отгрузки водки ритейлерам. По словам Юрия Лученко – у предприятия ещё есть запасы зерна, из которого можно производить спирт, но они минимальны.

«Новое зерно мы закупить не сможем, равно как не сможем оплатить поставки газа», – резюмировал он.

При этом уточняется, что даже если покупатели спирта перечислят аванс за производство новых объёмов продукта, вероятнее всего эти деньги пойдут в счёт оплаты штрафных санкций.

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