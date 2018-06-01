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Москва, 01.06.2018

В Крыму могут создать район для перерегистрации офшорных компаний

«Expert Online» 2018

Анатолий Аксаков – глава комитета по финансовому рынку нижней палаты российского парламента – предложил создать в Крыму специальный административный район по аналогии с теми, что могут появиться на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.

Ранее о создании в России специальных административных районов (САР) заявили в Минэкономразвития. По словам главы ведомства Максима Орешкина, они не будут офшорами, но в них будет создан привлекательный правовой режим.

В частности, спецрайоны будут привлекательны для возврата компаний из иностранных юрисдикций и будут прозрачны для надзорных органов.

В свою очередь Аксаков подчеркнул, что «нормально и с пониманием» относится к идее создания таких районов, передаёт РИА Новости.

«Более того, я бы Крым туда добавил. Эту идею раньше мы обсуждали. Даже законопроект был, причем применительно к Крыму. Ведь тогда еще в Крыму не было внедрено российское законодательство и можно было активно там экспериментировать, и всякие идеи, связанные, в том числе с офшорами, реализовывать», – резюмировал он.

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