В России запретят продажу недостроенного жилья

Российские власти обсуждают возможность запрета продажи недостроенного жилья с 2020 года.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещания президента Владимира Путина с девелоперами, застройщики пытались добиться смягчения требований, а получилось наоборот – решено уходить от долевого строительства.

Сами поправки в закон о долевом строительстве были приняты ещё в 2017 году. Согласно документу, уже летом следующего года застройщики смогут получать деньги только за проданное жильё и лишь после сдачи квартиры покупателям.

До этого времени средства должны будут храниться на специальных счетах в банках, доступа к которым не получит ни продавец, ни покупатель. При этом строительство девелоперы должны финансировать за свой счёт или брать деньги в кредит.

Напомним, закон предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года. Однако глава российского государства потребовал сделать это раньше, возможно даже в этом году. Что же касается продажи недостроенного жилья, её могут запретить через 2 года.