«Такой подход – заявил на министерской встрече ВТО в Париже министр экономического развития России Максим Орешкин, говоря о значительном росте числа нарушений правил международной торговли, – кажется мне очень похожим на то, что мир переживал в период Великой депрессии. Вводя торговые барьеры, страны пытались защитить свои экономики, но это закончилось лишь долгосрочными проблемами для каждого", — сказал он. «Тучи уже на горизонте: развитые страны достигли предела посткризисного восстановления, нефтяные котировки растут, что, в свою очередь, оборачивается проблемами для стран с развивающимися экономиками со значительными дефицитами текущего счета», — предупредил глава Минэкономразвития.

Дискуссия состоялась на фоне разгорающегося между США и их традиционными партнерами торгового конфликта. Американцы заявили, что не станут продлевать отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий и вводят ее 1 июня для сырья из Евросоюза, Канады и Мексики, мотивируя это просачиванием через них поставок металлов из Китая. Но скорее, део в том, что они не получили удовлетворения собственных требований, например, отмены 10% европейской импортной пошлины на автомобили из США. Европейцы пообещали обратиться в ВТО, а пока и они, и не только они намерены повысить пошлины на ряд американских товаров. Одной из причин Великой депрессии 111-летней давности экономисты действительно называют спад мировой торговли из-за закрытости рынков.

В мировой торговле и политике наступает момент истины, комментирует сложившуюся ситуацию финансовый консультант компании «ТелетрейдБел» Михаил Грачёв. Вопрос можно поставить таким образом – прогнётся ли мир под США или гегемона приведут в чувство совместными усилиями. Сейчас уже стало совершенно очевидным, что вводя многочисленные санкции и новые тарифы на импорт, Вашингтон пытается решить внутренние проблемы. Еврокомиссар Дональд Туск, после объявления Трампом о выходе США из иранской ядерной сделки, заявил, что «теперь Европа избавилась ото всех иллюзий», напомнил аналитик.

Похоже, кроме Великобритании у Штатов не осталось ни одного партнера, который бы не почувствовал себя уязвленным в той или иной степени, говорит он. Складывается впечатление, что США намеренно погружают мировую экономику в пучину нового экономического кризиса, чтобы потом взять на себя роль спасителя мира и оказаться на вершине. Примерно так было после окончания Второй мировой войны, а пока ситуация все больше напоминает ту, что сложилась в 30-е годы XX века. Только вот мировой порядок и расклад сил сейчас совсем другой. Кто станет конечным бнефициаром разгорающейся торговой войны – покажет время, но Россия находится в хороших стартовых условиях, считает Максим Грачев.

Объем торговли России и США гораздо ниже, чем со странами Евросоюза, Китаем и азиатским регионом в целом, отмечает он, поэтому новые торговые тарифы со стороны США для нас некритичны. Многие иностранные партнеры российской экономики уже не первый день работают в условиях санкций и увеличивают объем сотрудничества. Собственные ресурсы и потенциал, состояние государственного долга (17,3% ВВП, 175 место в мире) и резервов одни из лучших в мире. Последний Санкт-Петербургский экономический форум и его представительство показал интерес мирового бизнес-сообщества к российской экономике.

Мотивация и потенциал роста экономики России имеются, заключает аналитик, и это, конечно, не преодоление санкций, хотя какой-то эффект от них присутствует. Торговый конфликт между Штатами и мировой экономикой рано или поздно урегулируется, важно двигаться вперед без оглядки на «большого дядю».

То, что ВТО находится в глубочайшем кризисе, и нормы ГАТТ уже давно никем из почти 180 стран-участниц не воспринимаются как обязательные к исполнению, не секрет, говорит, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Про свободную торговлю, про установленные еще в 1947 году правила игры в мировом торговом пространстве, про взаимное уважение к торговым партнерам вспоминают все чаще в политическом контексте, но на практике все это лишь популизм и апелляция к давно никем всерьез не воспринимаемым ценностям

Сейчас на повестке дня — грубое попрание норм ВТО со стороны Вашингтона, который провозгласил протекционизм новой национальной политикой и тем самым спровоцировал новую Великую депрессию в мировой экономике. «Но простите, – иронизирует аналитик, – а ЕС, квотирующий импорт практически по всей товарной номенклатуры и предоставляющий "особые" условия торговли интегрируемым в собственное торговое пространство государствам, ничего не нарушает? Не нарушает тот же ЕС норм ВТО, фактически угрожая Великобртании торговой изоляцией в случае завершения Брексита? Не противоречат ли им введенные в отношении Российской Федерации санкции, ограничивающие доступ российских товаров на внешние рынки?»

Заградительные пошлины, квоты, эмбарго, субсидирование отдельных отраслей - это инструменты, применение которых противоречит нормам ВТО, но сейчас очень сложно найти страну, которая не вводила пододобные ограничения или меры поддержки собственного производителя на протяжении своего членства в организации. Нам, россиянам, тоже в общем-то достаточно странно критиковать США за протекционизм, с учетом того, что наша страна на протяжении 4 лет живет в условиях эмбарго на ввоз продовольственных товаров из отдельных стран. Более того, реализуемая политика Трампа в целом очень напоминает отечественное импортозамещение, говорит аналитик.

Но нельзя конечно не видеть, что наши попытки импортозамещения это, во-первых, поведение в условиях экономической полублокады, не говоря уже о чрезмерной открытости в предыдущие годы, вплоть до почти полной потери по ряду видов товаров своего внутреннего рынка. Конечно, о чрезмерной открытости как уязвимости могут заявить многие страны, об этом собственно сейчас в мире и спорят, но, тем менее, эксперимент, поставленный в этом отношении над российской экономикой, не имеет равных по масштабу. Как теперь и санкции, которые все больше напоминают один из инструментов во всеобщей торговой войне, которому просто случилось быть примененным первым.

Исключительно занимательный вопрос состоит в том, каковы будут наши позиции на этом театре военных действий, а это определяется не только небольшим объемом торговых отношений с Америкой, которая достает нас через другие рынки. Во времена американской и мировой в целом Великой депрессии Советский Союз активно развивался, правда, с великими жертвами. Но, кажется, никто из историков не считает, что они были для этого сколько-нибудь обязательными.