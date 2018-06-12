Второе дыхание Нормандского формата

Министры иностранных дел России, Франции, ФРГ и Украины обсудили в Берлине перспективы и пути решения конфликта на Донбассе.

Нормандский формат или Нормандская четверка, встречи глав МИД РФ, ФРГ, Франции и Украины, на которых обсуждается конфликт на юго-востоке Украины, был создан 6 июня 2014 года во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии в 1944 г. Сейчас этот формат отмечает четвертую годовщину своего существования. В понедельник 11 июня после почти полуторагодичного перерыва четверка собралась вновь и провела переговоры. На этот раз в Берлине, на вилле Борсинг, в наполовину измененном составе: к ветеранам Сергею Лаврову и Павлу Климкину, присоединились главы внешнеполитических ведомств Франции Жан-Ив Дриан и Германии – Хайко Маас.

Берлинская встреча проходила на фоне продолжающегося уже несколько недель обострения конфликта и поэтому могла иметь большое значение. Хотя подавляющее большинство экспертов так же, как участники, прекрасно понимали, что ждать каких-то прорывов ввиду глубочайших разногласий между Киевом и Москвой не приходится. Обнадеживало то, что формат жив. В данном конкретном случае крайне важны все возможности для обмена мнениями и поиска компромиссов.

Еженедельная газета New Europe, позиционирующая себя как единственное независимое в Старом Свете СМИ, пишет о сохранившихся и после встречи разногласиях между участниками по главному вопросу – размещению миротворцев на Донбассе. Москва продолжает отказываться от предлагаемого Берлином, Парижем и Киевом варианта размещения миротворцев во всех районах, контролируемых повстанцами, включая границу между Украиной и РФ, и настаивает на сокращении зоны их действий и уменьшения роли.

Издание вспоминает и скептицизм хозяина нынешней встречи, заявившего накануне газете Bild, что он не питает никаких надежд на возрождение остановившихся переговоров: «У Украины и России разные интересы и заботы во многих областях».

После окончания встречи Маас сообщил журналистам, что миротворцы, по его мнению, могут сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки и помочь выполнению Минских договоренностей. Хотя никакого соглашения по их размещению в зоне конфликта подписано не было, он надеется на помощь ООН.

Radio Free Europe/Radio Liberty обращает внимание на осторожный оптимизм, с которым комментируют итоги встречи в Берлине немецкая и французская стороны. Радиостанция приводит слова хозяина встречи, назвавшего четырехчасовые переговоры на объединенной пресс-конференции с французским коллегой «открытыми и конструктивными».

По словам Хайко Мааса, главной целью встречи в Берлине была попытка убедить обе стороны выполнять Минские договоренности, достигнутые в 2015 г. Радует, что все пообещали постараться выполнить хотя бы одну договоренность, на данном этапе, конечно, самую важную – прекращение огня, достигнуть чего в Минске предполагалось путем отвода тяжелых вооружений от линии разграничения сторон и обмена пленными.

Ле Дриан тоже видит «положительную динамику» в процессе, который, как он надеется, приведет к мирному решению конфликта.

«Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН в восточной Украине, когда это позволят Минские договоренности»,- добавил главный французский дипломат.

С коллегами согласился и глава МИД России Сергей Лавров, который тоже считает, что встреча была очень полезной.

Агентство Reuters, как и большинство СМИ, освещающих встречу Нормандской четверки в Берлине, тоже отмечает отрадный факт, что и Россия, и Украина согласны с самой идеей размещения миротворцев в зоне конфликта, но подчеркивает, что их позиции по этому вопросу остаются очень далекими.

Дальнейшие переговоры по параметрам этого размещения решено возобновить уже в ближайшем будущем на уровне политических директоров. Причем, как заметил Хайко Маас, речь на них будет идти «не о том, если, а о том, как…».

Столичная ежедневная газета Die Welt сожалеет об отсутствии конкретных результатов, но поддерживает Хайко Мааса в его мнении, что встречу все же можно признать успешной. Она обращает внимание на слова немецкого дипломата о том, что стороны и раньше говорили о приверженности Минским договоренностям и прекращению огня, но сейчас «давление может быть оказано на местном уровне в зоне конфликта», что вселяет определенный оптимизм.