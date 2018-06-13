Альфа-Банк заработает на туристах

Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

Выездной туризм по итогам этого года вырастет, скорее всего, на 8-10% — то есть будет расти быстрее экономики и тем более доходов россиян. Многое будет зависеть от курса рубля и открытия курортов Египта, которое пока откладывается. Тем не менее, число россиян, которые могут себе позволить зарубежный отдых, сокращается: согласно опросам ВЦИОМ, если в 2013 году провести летний отпуск за границей собиралось 9% граждан, то в 2018 году лишь 4%. Если сопоставить эти цифры с ожидаемым ростом выездного туризма, можно сделать вывод о том, что в стране сформировалась прослойка обеспеченных граждан, которые выезжают за рубеж не один раз в год.

Этот сегмент — один из самых привлекательных для банкиров: в связи со снижением ключевой ставки ЦБ снижаются ставки по банковским кредитам, а заодно и банковская маржа. С другой стороны, рынок безналичных расчетов растет хорошими темпами, и банки все больший доход получают от комиссий. Более обеспеченным же клиентам можно предложить больше высоко маржинальных услуг. «Люди, которые ведут активный образ жизни и часто путешествуют — одна из самых интересных категорий клиентов для нас», — комментирует руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Последние двадцать лет рынок банковских карт неуклонно развивался — появились кобрендинговые карты, позволяющие копить бонусы и мили, сначала в партнерстве с определенными перевозчиками (как правило, лидерами рынка), потом банки начали предлагать бонусные карты более широкого действия, позволяющие обменивать мили на билеты у широкого круга авиакомпаний. Это неудивительно: конкуренция растет, и люди хотят иметь возможность выбора. Сейчас крупнейшие банки все чаще предлагают карты с комплесным действием — по ним можно получить и бонусы в виде кэшбека, и проценты на остаток, оплатить авиабилеты и отели и т.д. Такие карты, дебетовые и кредитные, есть у Сбербанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзен банка, ЮниКредит Банка, Тинькофф банка и многих других.

Недавно же рынок бонусных карт перешел на очередной этап развития — от карт широкого спектра к картам, сфокусированным на потребностях конкретной группы клиентов и построением специальной экосистемы. Пионером тут можно считать кобрендинговую карту AlfaTravel - VISA - Альфа-Банк, которую банк выпустил совсем недавно, в мае 2018 года. Эта карта сфокусирована именно на любителях путешествий. Суть новой AlfaTravel Visa в том, что она позволит получать до 10% милями за покупки на сайте travel.alfabank.ru и до 5% милями за оплату любых повседневных покупок (в зависимости от категории карты). Важный момент: в отличие от многих «мильных» карт, здесь мили не сгорают, а условия обмена максимально просты — 1 миля равна 1 рублю. Плюс при открытии карты клиент получает 1000 миль. Мили можно использовать для бронирования билетов на рейсы (в том числе чартерные) любых авиакомпаний, в том числе лоукостеров. Обменять мили можно и на ж/д, а также на целый ряд туристических услуг на travel.alfabank.ru. Кстати, даже тот клиент Альфа-банка, у которого нет карты AlfaTravel, при покупке на travel.alfabank.ru будет также получать кэшбэк деньгами на свой счет в размере от 2,5 до 6%.

Однако на современном конкурентном банковском рынке и рынке агрегаторов услуг для путешествий одних бонусов недостаточно, поэтому к карте AlfaTravel прилагается еще целый ряд опций, которые максимально упрощают жизнь путешественнику — буквально на всех этапах. О чем идет речь? Во-первых, о финансовых услугах: держатели AlfaTravel могут бесплатно снимать деньги за рубежом, подключать к одной карте счета в разных валютах — включая не только традиционные доллары и евро, но и фунтах и франках, получить бесплатно страховку для поездки, включающую риски при занятии экстремальными видами спорта. Во-вторых, AlfaTravel дает возможность бесплатной упаковки багажа, Priority Pass для доступа в бизнес залы аэропортов и даже бесплатный интернет в роуминге. Плюс такси и аренды авто по всему миру со скидками. «Клиенты получают еще и целый набор дополнительных возможностей, которые необходимы им в любой поездке – от заказа такси до бесплатного роуминга в любой точке мира, — говорит Майкл Тач. — Мы постарались сделать карту AlfaTravel хорошим помощником для незабываемых путешествий. Клиенту надо лишь выбрать точку на карте мира и полететь открывать для себя страну, которую давно мечтал посетить».

Стоимость обслуживания AlfaTravel 900 рублей в год, карты категории Premium 2 500 рублей в год — с учетом дополнительных опций эта стоимость обслуживания отобьется за одну поездку на выходные на 3-4 дня, даже если учитывать только допуслуги. Например, день интернета в роуминге у разных операторов стоит от 350 до 500 рублей в день, упаковка багажа 500 рублей за чемодан, поездка на выходные, расширенная страховка на три дня 450-500 рублей, комиссия за снятие наличных может составлять от 1% до 3% (в зависимости от страны и условий конкретного банка). Таким образом, только за трехдневную поездку держатель AlfaTravel может сэкономить на всем этом более 3000 рублей (если снимет в заграничном банкомате 500 евро). А если добавить к этому экономию на такси и опцию Priority Pass, которая существенно повышает комфорт путешествия, то предложение выглядит довольно выгодным.

Со своей стороны, банк, привлекая активных путешественников, получает лояльных состоятельных клиентов, которые будут держать на его счетах больше средств (чем держали бы без данного предложения), а также с большей вероятностью будут пользоваться допуслугами именно Альфа-Банка и связанных с ним компаний.