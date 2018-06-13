Без чего не стоит начинать смотреть чемпионат мира по футболу

Перед стартом 21-го мирового первенства, которое пройдет на стадионах 11 российских городов с 14 июня по 15 июля, необходимо узнать самые необычные и яркие факты о нем, известные пока только избранным любителям и узким профессионалам. А как без прогнозов? Два из них можно сделать уверенно, хотя они вовсе не очевидны.

Чего мы ждем

• Нового чемпиона, старые приелись. За почти 90-летнюю историю первенств мира в них побеждали всего восемь сборных: Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Италии, Уругвая и Франции. Семь из них приехали в Россию. Уровень этих команд очень высок, но такие сборные как Португалия и Бельгия вполне могут играть с ними на равных.

• Обилия красивых голов. В последнем турнире команды забивали в среднем 2,67 гола за игру. Этот показатель превышает цифры двух предшествующих розыгрышей.

• Очередных рекордов и юбилеев. С уверенностью можно утверждать, что в России будет забит 2500 мяч и сыгран 900-й матч чемпионатов мира. Если фамилию автора гола скрывает дымка неизвестности, то с матчем уже имеется полная ясность: им станет финальный поединок, который пройдет 15 июля в Москве.

• Удачного выступления сборной России. С 1986 года национальной команде еще ни разу не удавалось преодолеть планку группового турнира. У себя дома не грех и сломать долгосрочный тренд.

Что будет и что было

Группа А. Россия, Уругвай, Саудовская Аравия, Египет.

Важные игры: 14.06. Россия – Саудовская Аравия (Москва), 19.06. Россия – Египет (Санкт-Петербург), 25.06. Уругвай – Россия (Самара).

Что надо знать заранее:

• Сборная России ни разу не встречалась в финальных турнирах с командами Саудовской Аравии и Египта. С уругвайцами баланс игр ничейный: обе команды имеют в активе по одной победе.

• 14 июня заканчивается священный для всех мусульман месяц Рамадан, серьезно повлиявший на подготовку сборных Саудовской Аравии и Египта. Футболисты в этот период готовились по особому графику.

• Лидер атак уругвайской сборной Луис Суарес впервые выйдет на поле в финальных турнирах чемпионатов мира – в 2014-м году его дисквалифицировали за укус итальянского защитника Кьеллини. На счету Суареса 5 голов в 8 матчах.

• Команда России имеет худший рейтинг среди соперников по версии ФИФА. Уругвай занимает 14-е место, Египет – 45-е, Саудовская Аравия – 67-е, Россия – 70-е.

Главный вопрос: сумеет ли сборная России выйти в плей-офф?

Команда страны-организатора первенства мира всего один раз не сумела выйти из группы. Неудачницей оказалась сборная ЮАР в 2010-м году.

Прогноз: Уругвай и Россия – в плей-офф.

Группа B. Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Важная игра: 15.06. Португалия – Испания (Сочи).

Что надо знать заранее:

• Португалия и Испания всего один раз встречались между собой в финальных турнирах чемпионатов мира. В 2010 году испанцы в 1/8 финала одержали над соседями минимальную победу и стали победителями.

• Сборная Марокко достаточно уверенно выступала в чемпионатах мира. К примеру, в 1986 году она заняла первое место в одной группе с командами Англии, Португалии и Польши. Только сборной ФРГ удалось тогда прервать победный марш марокканцев.

Главный вопрос: как сыграет португалец Криштиану Роналду?

До настоящего времени знаменитость выступала на первенствах мира неважно: в 13 играх Роналду забил всего 3 гола. Возраст нападающего не позволяет откладывать бенефис еще на четыре года. Как-никак, Роналду в феврале исполнилось 33 года.

Прогноз: Португалия и Испания – в плей-офф.

Группа C. Франция, Дания, Перу, Австралия.

Важная игра: 26.06. Дания – Франция (Москва).

Что надо знать заранее:

• Сборная Франции находится на подъеме. Наставники команд-участников называют ее в числе претендентов на победу. При тренере Дидье Дешаме команда одержала 48 побед в 77 матчах, а еще 14 свела вничью.

• Сборная Дании стала автором самого крупного поражения французов в истории – 17:1. Случилось это сто лет назад, на Олимпиаде в Лондоне в 1908 году.

Главный вопрос: сумеет ли Перу бросить вызов европейцам?

Сборная Перу отсутствовала на мировых форумах 36 лет. За это время сменилось не одно поколение болельщиков, и игра мастеровитой перуанской команды 1970-х во главе с бомбардиром Теофило Кубильясом оказалась забыта.

Прогноз: Франция и Дания – в плей-офф.

Группа D. Аргентина, Хорватия, Нигерия, Исландия.

Важная игра: 21.06. Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород).

Что надо знать заранее:

• Лионель Месси может побить сразу несколько рекордов аргентинской сборной в финальных турнирах чемпионатов мира. Забив шесть мячей, он превзойдет достижение лучшего бомбардира Габриэля Батистуты, а сыграв шесть матчей, сравняется по числу проведенных игр с великим Диего Марадоной. Пока что на счету у капитана сборной пять забитых голов в 15 матчах.

• Нигерийцы могут похвастать впечатляющей победой над сборной Аргентины в финале Олимпиады-1996 в Атланте. Благодаря голам Амокачи и Амунике, забитым на 74 и 90-й минутах, африканцы вырвали тогда волевую победу 3:2.

Главный вопрос: сумеют ли выйти в плей-офф исландцы, полюбившиеся всем на Евро-2016?

Сборная самой маленькой страны, когда-либо участвовавшей в финальных турнирах чемпионатов мира, потрясла всех на первенстве Европы во Франции, где сумела победить напыщенных англичан. Однако исландцы не обладают опытом игр с командами других континентов, что в итоге и скажется на результате.

Прогноз: Аргентина и Нигерия – в плей-офф.

Группа Е. Бразилия, Швейцария, Сербия, Коста-Рика.

Важные игры: 17.06. Бразилия – Швейцария (Ростов-на-Дону), 22.06. Бразилия – Коста-Рика.

Что надо знать заранее:

• Сборная Бразилии принимает участие в 21-м по счету финальном турнире первенстве мира. Самая титулованная команда планеты в отличие от всех остальных сборных не пропустила еще ни одного финального турнира.

• После прихода к руководству сборной Швейцарии боснийского хорвата Владимира Петковича команда показывает очень стабильную игру. В отборочных матчах Евро-2016 и чемпионата мира в России швейцарцы отпраздновали 16 побед и всего 4 матча проиграли.

Главный вопрос: как выглядит после длительного простоя Неймар?

Ведущий игрок бразильцев весной получил серьезную травму в игре французского «Пари Сен-Жермен», за который выступает. С тех пор игровая практика нападающего ограничилась двумя товарищескими матчами со сборными Хорватии и Австрии, сыгранными накануне первенства мира. В них Неймар отличился по разу.

Прогноз: Бразилия и Коста-Рика – в плей-офф.

Группа F. Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Важная игра: 23.06. Германия – Швеция (Сочи).

Что надо знать заранее:

• Сборная Германии пропустила лишь два первенства мира – в 1930 и 1950 годах, но сыграла на два матча больше, чем лидирующие в табели о рангах бразильцы.

• Защитник мексиканцев 39-летний Рафаэль Васкес выступит на пятом чемпионате мира. В четырех из них он был капитаном национальной сборной.

• Шведы остались без своей знаменитости – нападающего Златана Ибрагимовича, но не слишком сожалеют о потере. В составе достаточно известных игроков, готовых сотворить сенсацию. К примеру, капитан команды Гранквист, выступающий за российский клуб «Краснодар».

Главный вопрос: сумеет ли Германия продолжить свою серию матчей без поражений?

Последний раз сборная Германии уступила в 2010-м году в полуфинале испанцам. Ныне у немецкой команды набралось 8 игр без поражений подряд, и в России она вполне может побить собственный рекорд – 13 игр, установленный в период между 1954 и 1966 годами.

Прогноз: Германия и Швеция – в плей-офф.

Группа G. Англия, Бельгия, Панама, Тунис.

Важная игра: 28.06. Англия – Бельгия (Калининград).

Что надо знать заранее:

• На первенстве мира 1954 года команды Англии и Бельгии завершили свой поединок с редчайшим ничейным результатом – 4:4. Он и по сей день является не превзойденным по числу забитых голов в матче, так и не выявившем победителя. В 1962 году его повторили в Чили сборные Колумбии и СССР.

• Панама станет 79-м участником чемпионатов мира по футболу за всю их историю.

Главный вопрос: как сыграют англичане?

Стартовые мучения родоначальников футбола уже давно стали притчей во языцех. В 2010-м году они с трудом выползли из группы с участием США, Алжира и Словении. В 2014-м и вовсе досрочно отправились домой, не сумев выдержать конкуренцию с командами Италии, Уругвая и Коста-Рики.

Прогноз: Англия и Бельгия – плей-офф.

Группа H. Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

Важная игра: 24.06. Польша – Колумбия (Казань).

Что надо знать заранее:

• За исключением пары Колумбия – Япония, ни одна из команд прежде не встречалась со своими соперниками по группе в финальных турнирах чемпионатов мира.

• Среди команд группы Польша занимает самое высокое место в рейтинге ФИФА (8 место), но мы не раз наблюдали, как эта сборная, составленная из игроков ведущих европейских клубов, проваливала турниры.

Главный вопрос: продолжит ли забивать поляк Левандовский?

Нападающий Роберт Левандовский с 16 голами в квалификационных матчах возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира-2018. В финальных турнирах польскому форварду еще предстоит отличиться – он ни разу в них не участвовал.

Прогноз: Польша и Япония – в плей-офф.