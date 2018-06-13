Курс доллара готовится к мощному росту

Курс доллара в среду стабилизировался после вчерашнего роста, предвкушая старт нового ралли. Индекс доллара торгуется на уровне 93,88. В фокусе инвесторов сегодня итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое может дать понять, сколько еще будет повышений ставок в этом году.
Ожидается, что ФРС повысит в среду ставку и прояснит ситуацию с возможностью четырехкратного повышения в этом году. Если "ястребиный" сценарий восторжествует, курс доллара взмоет вверх. По сообщениям американских СМИ, решить этот вопрос может один голос члена ФРС.
Курс доллара вырос в среду к иене на 0,25% до 110,66 иен - трехнедельного максимума. Евро упал до 1,1745 доллара, теряя 0,35%.
«Есть мнение, что недавние потрясения на развивающихся рынках могут сдержать ФРС от ускорения темпов повышения ставок. Очевидно, что доллар выиграет, если ФРС сообщит о готовности четырехкратного повышения ставки в этом году», - приводит Рейтер мнение главного стратега-аналитика форекс в Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото.
Другим важным событием недели для валютного рынка станет заседание ЕЦБ в четвеерг.
«Ожидания состояли в том, что ЕЦБ будет стремиться ускорить нормализацию политики», - отмечает Ямамото. По словам аналитика, эти ожидания завышены и встреча может разочаровать тех, кто надеется на более жесткую риторику европейского регулятора.
По всей видимости, ЦБ РФ в пятницу будет учитывать итоги заседаний крупнейших центробанков. Пока аналитики склоняются к тому, что российский регулятор оставит ставку на текущем уровне 7,25%. Осторожная политика ЦБ позволит рублю сохранить устойчивость под давлением внешник факторов.
Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 июня составляет 62,34 руб., курс евро на сегодня равен 73,36 руб.