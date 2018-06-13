Курс доллара готовится к мощному росту

Курс доллара в среду стабилизировался после вчерашнего роста, предвкушая старт нового ралли. Индекс доллара торгуется на уровне 93,88. В фокусе инвесторов сегодня итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое может дать понять, сколько еще будет повышений ставок в этом году.

Ожидается, что ФРС повысит в среду ставку и прояснит ситуацию с возможностью четырехкратного повышения в этом году. Если "ястребиный" сценарий восторжествует, курс доллара взмоет вверх. По сообщениям американских СМИ, решить этот вопрос может один голос члена ФРС.