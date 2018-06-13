Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 13.06.2018

Курс доллара готовится к мощному росту

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара готовится к мощному росту
Zuma\TASS

Курс доллара в среду стабилизировался после вчерашнего роста, предвкушая старт нового ралли. Индекс доллара торгуется на уровне 93,88. В фокусе инвесторов сегодня итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое может дать понять, сколько еще будет повышений ставок в этом году.

Ожидается, что ФРС повысит в среду ставку и прояснит ситуацию с возможностью четырехкратного повышения в этом году. Если "ястребиный" сценарий восторжествует, курс доллара взмоет вверх. По сообщениям американских СМИ, решить этот вопрос может один голос члена ФРС.

Курс доллара вырос в среду к иене на 0,25% до 110,66 иен - трехнедельного максимума. Евро упал до 1,1745 доллара, теряя 0,35%.

«Есть мнение, что недавние потрясения на развивающихся рынках могут сдержать ФРС от ускорения темпов повышения ставок. Очевидно, что доллар выиграет, если ФРС сообщит о готовности четырехкратного повышения ставки в этом году», - приводит Рейтер мнение главного стратега-аналитика форекс в Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото.

Другим важным событием недели для валютного рынка станет заседание ЕЦБ в четвеерг.

«Ожидания состояли в том, что ЕЦБ будет стремиться ускорить нормализацию политики», - отмечает Ямамото. По словам аналитика, эти ожидания завышены и встреча может разочаровать тех, кто надеется на более жесткую риторику европейского регулятора.

По всей видимости, ЦБ РФ в пятницу будет учитывать итоги заседаний крупнейших центробанков. Пока аналитики склоняются к тому, что российский регулятор оставит ставку на текущем уровне 7,25%. Осторожная политика ЦБ позволит рублю сохранить устойчивость под давлением внешник факторов.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 июня составляет 62,34 руб., курс евро на сегодня равен 73,36 руб.


Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
    2. Доллар допрыгался
      По мнению главы ВТБ Андрея Костина, следует борьбой с доминированием доллара следует заняться в мировом масштабе. Схожие заявления сделали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Владимир Путин
    3. Курс доллара попал под перекрестный огонь
      Курс доллара попал под перекрестный огонь