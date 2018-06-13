Курс доллара резко растет, для рубля наступает решающий момент

Курс доллара резко растет к рублю в среду на открытии Московской биржи. Курс доллара укрепился на 29 копеек до 63,10 рубля. Курс евро растет на 19 копеек до 74,24 рубля. Короткая рабочая неделя станет очень важной для дальнейшей динамики курса рубля. В фокусе инвесторов сегодня итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое прольет свет на количество повышений ставок в этом году.

Ожидается, что ФРС повысит в среду ставку и прояснит ситуацию с перспективой четырехкратного повышения в этом году. Если "ястребиный" сценарий будет реализован, курс доллара ожидает новое ралли. Однако волатильность на мировых рынках может удержать американского регулятора от ужесточения политики.