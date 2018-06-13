Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 13.06.2018

Курс доллара резко растет, для рубля наступает решающий момент

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара резко растет, для рубля наступает решающий момент
Владимир Машатин/ ИТАР-ТАСС

Курс доллара резко растет к рублю в среду на открытии Московской биржи. Курс доллара укрепился на 29 копеек до 63,10 рубля. Курс евро растет на 19 копеек до 74,24 рубля. Короткая рабочая неделя станет очень важной для дальнейшей динамики курса рубля. В фокусе инвесторов сегодня итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое прольет свет на количество повышений ставок в этом году.

Ожидается, что ФРС повысит в среду ставку и прояснит ситуацию с перспективой четырехкратного повышения в этом году. Если "ястребиный" сценарий будет реализован, курс доллара ожидает новое ралли. Однако волатильность на мировых рынках может удержать американского регулятора от ужесточения политики.

Другим важным событием недели для валютного рынка станет заседание ЕЦБ в четверг. Здесь ситуация также неопределенная, ожидания инвесторов на ускорение сворачивания ультрамягкой политики могут не оправдаться. Такой расклад уже будет в играть в пользу российской валюты.

Между тем, рубль вошел в число 5 самых уязвимых валют развивающихся рынков. Как сообщает Bloomberg, волатильность российской валюты в этом квартале увеличилась на 49%, и достигла максимального уровня с момента экстренного повышения ставки в 2014 году.

По всей видимости, ЦБ РФ в пятницу будет учитывать итоги заседаний крупнейших центробанков. Пока аналитики склоняются к тому, что российский регулятор оставит ставку на текущем уровне 7,25%. Осторожная политика ЦБ позволит рублю сохранить устойчивость под давлением внешник факторов.

Также по теме
  • «Эксперт Online»
Курс доллара готовится к мощному росту

Курс доллара готовится к мощному росту

Ожидается, что ФРС повысит в среду ставку и прояснит ситуацию с возможностью четырехкратного ее повышения в этом году

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
    2. Доллар допрыгался
      По мнению главы ВТБ Андрея Костина, следует борьбой с доминированием доллара следует заняться в мировом масштабе. Схожие заявления сделали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Владимир Путин
    3. Курс доллара попал под перекрестный огонь
      Курс доллара попал под перекрестный огонь