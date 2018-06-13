Курс доллара резко растет, для рубля наступает решающий момент

Курс доллара резко растет к рублю в среду на открытии Московской биржи. Курс доллара укрепился на 29 копеек до 63,10 рубля. Курс евро растет на 19 копеек до 74,24 рубля. Короткая рабочая неделя станет очень важной для дальнейшей динамики курса рубля. В фокусе инвесторов сегодня итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое прольет свет на количество повышений ставок в этом году.
Ожидается, что ФРС повысит в среду ставку и прояснит ситуацию с перспективой четырехкратного повышения в этом году. Если "ястребиный" сценарий будет реализован, курс доллара ожидает новое ралли. Однако волатильность на мировых рынках может удержать американского регулятора от ужесточения политики.
Другим важным событием недели для валютного рынка станет заседание ЕЦБ в четверг. Здесь ситуация также неопределенная, ожидания инвесторов на ускорение сворачивания ультрамягкой политики могут не оправдаться. Такой расклад уже будет в играть в пользу российской валюты.
Между тем, рубль вошел в число 5 самых уязвимых валют развивающихся рынков. Как сообщает Bloomberg, волатильность российской валюты в этом квартале увеличилась на 49%, и достигла максимального уровня с момента экстренного повышения ставки в 2014 году.
По всей видимости, ЦБ РФ в пятницу будет учитывать итоги заседаний крупнейших центробанков. Пока аналитики склоняются к тому, что российский регулятор оставит ставку на текущем уровне 7,25%. Осторожная политика ЦБ позволит рублю сохранить устойчивость под давлением внешник факторов.