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Москва, 14.06.2018

Какой службе доверить организацию похорон близкого человека?

«Expert Online» 2018

Бытует мнение, что на устройстве похорон нельзя экономить. Заблуждением пользуются недобросовестные сотрудники ритуальных служб, чтобы увеличить комиссионные отчисления. Агенты навязывают родственникам сервис, который превышает финансовые возможности. Чтобы оплатить церемонию, члены семьи берут кредит. Погашение заемных средств долгое время сказывается на качестве жизни.

Среди операторов рынка ритуальных услуг есть профессионалы, которые пропагандируют цивилизованный бизнес.

За что ценят заказчики сотрудников службы Ritual.su?

Когда человек испытывает стресс, ему трудно сосредоточиться и «включить» рациональное мышление. Способы отвлечения членов семьи от горестных раздумий — проявление внимания и сочувствия.

Профессионалы службы Ritual.su отличаются:

  • бережным отношением к родственникам;
  • уважением к памяти усопшего человека;
  • умением использовать новшества:
  • все агенты приезжают к заказчикам с планшетами, подключенными к сети интернет;
  • при возникновении сложных вопросов, прибегают к помощи офисных сотрудников;
  • способностью продавать сервис, который соответствует запросам заказчиков.


Специалисты государственной службы прошли обучение в институте сервиса (есть документальное подтверждение аттестации в МГИУС). Ценные сотрудники работают в сфере обслуживания более 20 лет.

Агенты Ritual.su выезжают к заказчику в любой административный округ Москвы.

Что входит в тарифные планы похоронной организации?

Ritual.su предлагает услуги захоронения гробом и кремирование. Для каждого из способов разработаны пять вариантов исполнения с отличиями по цене и содержанию.

Бюджетный комплект «Экономный»: в тариф входит минимальное количество предметов и услуг. В прайс-листе:

  • оформление документов;
  • ритуальные предметы с доставкой заказчику (в срок — за один день до проведения обряда);
  • катафалк для перевозки гроба и людей на кладбище (или в крематорий).


Для потребителей со средним уровнем дохода подходят «Универсальный» и «Оптимальный» тарифы. В комплектах реализованы представления массового потребителя о проведении обряда.

В прейскуранте повторяются позиции, указанные в комплекте «Экономный» плюс дополнительные предметы и услуги:

  • табличка;
  • венки из искусственных цветов;
  • текстильные принадлежности;
  • лента со стандартной надписью;
  • помощь похоронной бригады;
  • сопровождение обряда распорядителем.


Для владельцев крупного бизнеса и чиновников высшего ранга предназначены «VIP» и «Улучшенный» тарифы. Роскошные церемонии свидетельствуют об успехе и достатке усопшего человека.

Дайте возможность сотрудникам службы Ritual.su помочь вам в тяжелое время!

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