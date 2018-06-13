Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ

Пока канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась решить трансатлатические проблемы на саммите G7 в ее собственном правительстве назрел раскол, который угрожает развалить коалицию. Давний союзник Меркель в правоцентристском блоке ХДС/ХСС, бывший премьер Баварии, а ныне министр внутренних дел Германии, Хорст Зеехофер намерен представить и защищать совершенно новую политику ФРГ в отношении беженцев. Нынешнюю позицию Германии по этому вопросу "необходимо кардинально пересмотреть", считает он. Пакет предлагаемых министром мер содержит 63 пункта.

Планировалось, что программа должна была быть представлена 12 июня, но в последний момент ее презетация была отложена.

Основным намерением Зееехофера является создание так называемых "центров по первичному размещению" для соискателей убежища. Там беженцы будут находиться после прибытия на территорию ФРГ до принятия решения по их запросу.

Пакет мер главы немецкого МВД также предусматривает усиление охраны границ и высылку лиц, которым отказано в предоставлении убежища. Это необходимо для предотвращения нелегальной миграции, заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. По его словам, именно правительство, а не перевозящие мигрантов контрабандисты, "должно решать, кто приезжает в Германию".

Хорст Зеехофер готовится к осенним выборам в Баварии, регионе, где проблемы с беженцами стоят особенно остро. Если ХСС не сможет отстоять свою позицию, то ультраправые будут иметь все шансы победить на выборах.

Поэтому министр внутренних дел заявил в пятницу, что никаких компромиссов быть не может и если его программа не будет принята, «выбор для него будет не между отставкой или увольнением». «Это, конечно, конец коалиции», - пригрозил он Меркель.

Однако Меркель не готова согласиться с планом Зеехофера, что фактически станет началом развала общеевропейской сделки по беженцам.

При этом сосседи Германии - Австрия и Италия - опасаются, что потоки беженцев в случае ужесточения политики Берлина будут перенаправлены в их страны.

Для обсуждения острого вопроса к Меркель уже приезжал вчера премьер Австрии Себастьян Курц. Добивается скорейшей встречи с кацлером ФРГ и новое правительство Италии. Но сможет ли Ангела Меркель им что-то гарантировать в этой ситуации - большой вопрос.