Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 13.06.2018

Минюст США угрожает пятерым россиянам тюрьмой за поставки авиатоплива в Сирию

«Expert Online» 2018

Министерство юстиции США обвиняет пять сотрудников российской компании «Совфрахт» в поставке  в Сирию авиатоплива в обход санкций, а также в осуществлении денежных переводов в национальной валюте США в Сирию без разрешения Минюста. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как сообщает сайт ведомства, обвинение предъявлено Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой. В списке обвиняемых также значатся граждане Сирии Ясер Насер, Фарид и Габриэль Битар, которые, по утверждению американской стороны представляли интересы «Совфрахта» в Сирии.

Как сообщает издание, все они обвиняются в сговоре и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В общей сложности им может грозить до 25 лет тюрьмы и штрафы.

Как отмечается на сайте американского Минюста, «Совфрахт» поставляла авиатопливо в Сирию через подставную компанию Maritime Assistance LLC при помощи танкеров российской компании «Транспетрочарт».

Ранее, в октябре 2016 года США ввели против «Совфрахта» санкции за деятельность в Крыму. Компании запрещалось переводить расчеты в долларах. Как отмечает Минюст США, даже после этого Минфин США заблокировал два денежных перевода на общую сумму $2,96 млн.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
    2. Доллар допрыгался
      По мнению главы ВТБ Андрея Костина, следует борьбой с доминированием доллара следует заняться в мировом масштабе. Схожие заявления сделали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Владимир Путин
    3. Курс доллара попал под перекрестный огонь
      Курс доллара попал под перекрестный огонь