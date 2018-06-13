Минюст США угрожает пятерым россиянам тюрьмой за поставки авиатоплива в Сирию

Министерство юстиции США обвиняет пять сотрудников российской компании «Совфрахт» в поставке в Сирию авиатоплива в обход санкций, а также в осуществлении денежных переводов в национальной валюте США в Сирию без разрешения Минюста. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как сообщает сайт ведомства, обвинение предъявлено Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой. В списке обвиняемых также значатся граждане Сирии Ясер Насер, Фарид и Габриэль Битар, которые, по утверждению американской стороны представляли интересы «Совфрахта» в Сирии.

Как сообщает издание, все они обвиняются в сговоре и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В общей сложности им может грозить до 25 лет тюрьмы и штрафы.

Как отмечается на сайте американского Минюста, «Совфрахт» поставляла авиатопливо в Сирию через подставную компанию Maritime Assistance LLC при помощи танкеров российской компании «Транспетрочарт».

Ранее, в октябре 2016 года США ввели против «Совфрахта» санкции за деятельность в Крыму. Компании запрещалось переводить расчеты в долларах. Как отмечает Минюст США, даже после этого Минфин США заблокировал два денежных перевода на общую сумму $2,96 млн.