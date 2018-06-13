3 июня 2018 года в самом респектабельном ресторане Москвы – Гусятникоff (ул. Александра Солженицина, д.2 А) состоится церемония награждения номинантов в области культуры и бизнеса NATIONAL BUSINESS AWARDS: ТОП 20 успешных бизнес-проектов.

NATIONAL BUSINESS AWARDS - ежегодная премия глянцевого журнала MELON RICH и бизнес журнала FINANCE TIMES, в рамках которой награждаются лучшие специалисты в своей области по мнению редакций, экспертного совета Премии и руководителей общественно-деловых союзов.

Основная задача проекта - выделить самые интересные и выдающиеся решения компаний в области коммуникаций, HR, организации бизнес-процессов и корпоративной культуры.

Номинанты расскажут все о собственном успехе: как к нему прийти, развить и удержать!

Премия NATIONAL BUSINESS AWARDS /MELON RICH&FINANCE TIMES/ приковывает внимание самых успешных и известных персон!

Символ премии – росток, пробивающийся сквозь все преграды к солнцу, открывающий себе путь к свободе и созиданию!

Среди номинантов этого года:

КУЛЬТУРА: Светлана Дружинина, Михаил Горевой, Александр Рапопорт, Алена Хмельницкая и др.

МУЗЫКА: Алексей Кортнев, Стас Пьеха, Авраам Руссо, гр. PLAZMA, Ирина Нельсон, Татьяна Котова, Brandon Stone и др.

БИЗНЕС: застройщики, рестораторы, производители продуктов питания, промышленники и др.

Поздравить номинантов приедут представители органов власти, общественные деятели, актеры и звездные артисты. Среди приглашенных: Иосиф Кобзон, Александр Добронравов, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Ирина Алегрова, Алиса Мон и др.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН

В рамках Церемонии состоится традиционный благотворительный аукцион, цель которого сбор средств на лечение и медикаменты для нуждающихся подопечных Благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна». Свои вещи для аукциона предоставят: Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, Эмин Агаларов и другие звезды, и партнеры Фонда и Издательства.

Проведение благотворительных акций – визитная карточка нашего издательского дома. И задача не только сбор средств, но и привлечение внимания к роли благотворительности, к необходимости дарить тепло и помощь тем, кто в этом действительно нуждается.

В Экспертный совет Премии вошли:

Олег БЕРЕЗОВОЙ - генеральный директор финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС), член Правления РСПП.

Вадим КОВАЛЕВ - заместитель директора Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Олег ЧЕРНОВ - вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области (ТПП МО).

Владислав КОРОЧКИН - первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», президент Группы компаний «Русский огород», первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» по экспертно-аналитической деятельности, вице-президент Некоммерческого Партнерства «ОПОРА», член Общественного Совета при Министерстве сельского хозяйства РФ.

Спартак СОЛОНИН - вице-президент ВТБ.

Артем САГАЧ – основатель и председатель совета директоров консалтинговой компании «Сагач и партнеры». Вице-президент Мытищинской ТПП, Президент Благотворительного Фонда «Исток Надежды». Финансовый, налоговый и юридический Консалтинг, антикризисное управление

Награжден Правительством Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие регионов.

Лилия НАСАКИНА – руководитель антикоррупционного комитета Госдумы от Единой России.

Елена Шитикова, исполнительный директор Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), генеральный директор Рекламного альянса издателей.

Генеральный информационный партнер Премии Союз издателей России (ГИПП)

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) (ранее – Союз издателей «ГИПП») создан в сентябре 1998 года по инициативе ряда ведущих российских издателей. В настоящее время в состав ГИПП входят более 350 компаний, в том числе около 250 региональных. Издателями – членами ГИПП выпускается более 2500 наименований печатных СМИ, включая ведущие ежедневные газеты, потребительские, деловые, научные, детские, развлекательные, узкоотраслевые журналы. В 2018 году организация существенно расширилась. В ее состав вошли Ассоциация распространителей печатной продукции, Союз издателей «НАИ», Союз бумажных оптовиков, Межрегиональная ассоциация полиграфистов.

Основная задача ГИПП – создание благоприятных условий для развития издательского бизнеса в России. ГИПП инициирует и запускает отраслевые проекты в сферах: распространения, отраслевой статистики, рекламы и медиаизмерений, отраслевого образования, полиграфии и бумаги; предоставляет издателям разнообразные сервисы и услуги.