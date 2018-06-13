Посол Швеции на Украине объяснил позицию своей страны по «Северному потоку-2»

Мартин Хагстрём – посол Швеции на Украине – объяснил, почему его страна дала разрешение на строительство газопровода «Северного потока — 2» в своей исключительной экономической зоне.

При этом дипломат подчеркнул, что газопровод будет проложен за пределами территориальных вод Швеции, то есть в международных водах, пишет «Европейская правда».

По его словам, это означает, что Швеция ограничена нормами международного права, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву, которая позволяет всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства.

Кроме того, он напомнил, что согласно конвенции, права Швеции как прибрежного государства в этом случае ограничиваются принятием «разумных мер» для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов.

«В иных случаях прибрежное государство «не может препятствовать прокладке или поддержанию в исправности таких трубопроводов», – резюмировал Хагстрём.

Ранее сообщалось, что 7 июня правительство Швеции выдало компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» в шведской экономической зоне в Балтийском море.