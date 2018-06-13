Россия обвинила США в поддержке террористов

В российском министерстве иностранных дел считают, что санкции США против компании «Совфрахт», перевозившей в Сирию авиационное топливо, являются фактической поддержкой террористов.

Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ, ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете – это не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов.

Напомним, ранее в Минфине США обвинили пятерых граждан России и трёх сирийцев в попытке поставить авиационное топливо в Сирию в нарушение американских санкций. В МИД РФ при этом подчеркнули, что топливо предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками.

11 июня глава Минфина США Стивен Мнучин объявил о введении санкций против пяти российских IT-компаний и трёх физических лиц, так как они якобы угрожали безопасности Соединенных Штатов и их партнёров.



