Роза в колбе: подарок, который придется по душе

Вряд ли можно встретить девушку, которая бы не любила получать в подарок цветы, а особенно розы. Вот только, к огромному сожалению, красота их недолговечна. Спустя всего несколько дней лепесточки начинают осыпаться, а былой аромат испаряется.

И как бы это ни было печально, некогда красивый букет отправляется в мусор. Но не сегодня!

Теперь у вас появилась возможность порадовать любимую, маму, да и просто коллегу по работе цветами, красота которых долгое время не померкнет. И все это благодаря цветку в колбе - розе из мультика красавица и чудовище. Специалистам, занимающимся их изготовлением, похоже, удалось достичь невозможного – остановить время. И символом этого является шикарная, уже успевшая распустить свои лепестки роза, помещенная под стеклянный купол.

Согласитесь, такой уникальный презент, вряд ли оставит кого-то равнодушным. Тем более что, глядя на него, в памяти всплывают фрагменты замечательного французского произведения, в котором Маленький принц поместил очень ценный для себя цветок под колпак из стекла. Иными словами, такой необычный знак внимания, можно сказать, погружает нас в атмосферу некого волшебства. Благодаря чему любая представительница прекрасного пола по достоинству его оценит.

Конечно, нельзя не упомянуть достоинства такого подарка для обладательниц домашних животных и девушек с маленькими детьми. Не секрет, что и те, и другие так и норовят потрогать незнакомые вещи, попробовать их на вкус, из-за чего цветы еще быстрее приходят в негодность. Но только не роза в колбе, которая из года в год будет радовать своей красотой и оригинальностью.

Технология создания этого уникального произведения искусства не так уж и проста, да и времени требует немало. В первую очередь мастера срезают свежайший цветок и удаляют всю имеющуюся в нем жидкость. Далее обрабатывают его специальным стабилизатором, который позволяет листикам и лепесткам не только сохранить свой первозданный цвет и его яркость, а и долгие годы оставаться упругими. На последнем этапе изготовления роза помещается в колбу, воздух из которой полностью удаляется.

Что касается формы колбы, то она может овальной, круглой, в форме бочонка и т.д., что позволяет использовать такой цветок не только в качестве подарка, а и для украшения любого праздничного мероприятия. Ведь кроме стандартных вариантов изготовления, вам может быть предложен индивидуальный эскиз. А самое приятное, что после праздника такая роза останется с вами, и еще на протяжении нескольких лет будет напоминать о памятном событии.