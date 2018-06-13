Рубль внесли в список пяти валют

Российскую валюту включили в число пяти аутсайдеров Forex среди emerging markets.

Мировые трейдеры ожидают продолжения негатива на рынках Турции, Бразилии, Мексики, России и Южной Африки, утверждает Bloomberg, по данным которого прошедший квартал для активов этих стран стал худшим со времен с шоковой девальвации в Китае в третьем квартале 2015 года. Как пишет издание, показатель месячной волатильности турецкой лиры в прошлом квартале подскочил на 95% и находится у самого высокого уровня с января 2009 года. Южноафриканский ранд показал 42%-ный рост волатильности. У бразильской и мексиканской валюты показатель волатильности вырос на 72 и 68% соответственно. Волатильность рубля в этом квартале увеличилась на 49% и достигла максимального уровня с момента со времени ее крутого пике в 2014 года.

Длительное время правительство США и ЕС проводили политику «дешевых денег»: глобальный рынок наводнялся валютой, которая оседала в высокодоходных, но рискованных активах развивающихся стран, напоминает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. В данный момент наблюдается обратная ситуация. ФРС США уже приступили к изъятию долларовой ликвидности и ужесточению монетарной политики, а в скором времени аналогичный шаг может последовать и от ЕЦБ.

Падение интереса к отечественным инструментам можно отследить и по последнему аукциону Минфина, где ведомство смогло разместить бумаги лишь на 26,6 млрд долларов из 30 млрд долларов, тогда как ранее иностранцы с большой охотой покупали целые выпуски, рассказывает эксперт. Положение усугубляется тем, что, продавая активы, игроки конвертируют рубли в валюту, тем самым дополнительно ослабляя курс. Также стоит упомянуть и некоторое падение стоимости нефти на рынке, которое происходит в связи с ростом производства в США, падением спроса в Китае и возможным прекращением в скором времени сотрудничества экспортеров в рамках сделки ОПЕК+.

Но, несмотря на огромное количество негатива на рынке, серьезной волатильности ожидать не стоит, полагает Михаил Мащенко. По его оценке, в текущей обстановке более вероятным выглядят дальнейшее снижение курса рубля до 63,50 рублей за доллар в краткосрочной перспективе и дальнейшие попытки уйти выше 64 рублей за доллар, которые вполне могут оказаться успешными в отсутствии позитивных новостей.

В целом же, указывает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, все перечисленные Bloomberg валюты падают по-разному, хотя есть и сходные черты. Синхронности в их падении нет, но общий рост волатильности в этом году на развивающихся рынках обеспечили своими действиями США и ЕС.

В США была проведена налоговая реформа и взят курс на возрождение промышленности, остатки которой не могут обеспечить собственные потребности экономики, рассказывает аналитик. Курс на поддержание своей экономики был взят по наиболее быстрому сценарию, то есть поставлены заградительные пошлины и ограничения по поставку товаров и услуг из-за рубежа. Особенно сильно пострадали от этого Мексика и Бразилия.

В ЮАР волатильность связана не только с ограничениями в торговле, но и с продолжением политики «черного апартеида», когда белые специалисты выживаются из страны и та сползает все глубже в рецессию. Что касается турецкой и российской валюты, то здесь играют роль как ограничения на торговлю в глобальном масштабе, так и их ослабление собственными центробанками для повышения конкурентоспособности экономик и наполнения бюджетов. Обе страны имеют достаточно резервов и ресурсов для дальнейшего развития, поэтому говорить об их уязвимости может только американский источник, полагает он.

Что касается конкретно рубля, то, считает Роман Блинов, летний период для него будет интересным временем – июнь и ЧМ 2018 в этом месяце позволят отечественной валюте укрепиться на 1,5-2 рубля. К осени некоторое ослабление приведет к тому же коридору, что и сейчас.

Действительно, можно отметить, что подбор валют для "списка пяти", куда вошел рубль, выглядит вкусовым. Не упоминается аргентинский песо, который девальвировался с начала года раза в полтора по ряду системных причин, справиться с которыми у страны самостоятельно не получается. Только что было объявлено о предоставлении Аргентине кредита на сумму 50 млрд долларов от МВФ. Строго говоря, конечно, предоставление кредита меняет настроение трейдеров, а именно с их точки зрения смотрит, особенно в данном случае, агентство Bloomberg. Но в случае с рублем довольно-таки очевидно, что он, даже при наличии санкций и краткосрочного негативного эффекта от них, мог бы расти или быть более стабильным при иной политике экономических властей. Впрочем, сейчас он видимо все-таки стабилизировался, если только в Bloomberg не знают чего-то, чего не знаем мы.