В конце 2017 года был принят очередной Федеральный закон, по которому несколько видоизменился процесс государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Но в нашей стране все делается семимильными шагами, власти на федеральном уровне пока что не внесли поправки в правила оформления регистрационных форм и не объяснили своим коллегам на местах, как действовать в той или иной ситуации для соответствия обновленному российскому законодательству. По этой причине высока вероятность столкнуться с отрицательным ответом при регистрации ООО.

Самые последние улучшения процесса государственной регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц можно разделить на две группы:

Изменения, ставшие актуальными с 29 апреля 2018 года. Изменения, которые станут актуальными с 1 октября 2018 года.

Остановимся на них.

Изменения, ставшие актуальными с 29 апреля 2018 года

Одна из самых главных ноу-хау из этой группы – смена типа документов, которые будет получать на руки заявитель. Теперь ему будут выдаваться не бумажные, а электронные документы.

Напомним, что ранее сотрудники Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ) приняли решение об отказе от специальных бланков и перешли на обычную бумагу. Теперь свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица, а также свидетельсвта о ликвидации ООО будут делаться в цифровом формате.

Таким образом, поле «электронная почта» в заявлении перешло в разряд обязательных.

Далее. В связи с тем, что свидетельство о государственной регистрации юридического лица будет делаться в цифровом формате, отпадает необходимость в двух экземплярах Устава. Потребуется только один, для налоговиков.

И еще одна важная вещь. Если вы решили купить ООО и по каким-то причинам нуждаетесь в бумажном свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица, то подавайте соответствующую заявку. Это правило действует в обоих ситуациях: и когда документы отдаются непосредственно в Федеральную налоговую службу (ФНС), и когда документы отдаются через многофункциональный центр (МФЦ).

Подведем итоги. Изменения, ставшие актуальными с 29 апреля 2018 года:

Свой ответ и, если он положительный, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица налоговики будут сообщать не лично, а через Интернет. Поэтому при подаче регистрационной формы необходимо писать адрес электронной почты. Для открытия юридического лица требуется один экземпляр Устава. Если есть нужда в бумажном свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица,, то необходимо сказать об этом налоговикам. Информацию о том, как подавать соответствующую заявку, узнавайте в Федеральной налоговой службе Российской Федерации (РФ) по своему месту жительства, так как сейчас еще не определен порядок. Время получения свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица станет в несколько раз меньше, ведь будет меньше бумажной волокиты.

Изменения, которые станут актуальными с 1 октября 2018 года

Что касается этой группы, то первое, на чем следует заострить внимание – это право на ошибку. Так, если вам не дали добро на начало бизнеса в рамках индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица из-за погрешностей в регистрационной форме, то у вас будет возможность в течение 3-х месяцев исправить ошибку без повторной уплаты государственной пошлины.

Учитывая то, что отказы из-за неправильного сокращения названий, например, населенного пункта очень часты, то такое нововведение заслуживает самой высшей оценки. Если вы попали в подобную ситуацию, то перед тем, как подавать обновленную регистрационную форму. будут не лишним записаться на консультацию в Федеральную налоговую службу Российской Федерации (РФ) или обратиться за помощью к специалисту, так как если выявится еще одна ошибка, то уже придется уплачивать государственную пошлину.

Есть еще несколько изменений, которые станут актуальными с 1 октября 2018 года. Точнее, увеличился список обстоятельств, в которых налоговики могут дать отрицательный ответ на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя. К ним относится: