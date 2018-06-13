Способы усиления сигнала сотовой связи за городом

Одна из самых значительных и распространенных проблем в загородных домах – ухудшение качества или полное исчезновение сотовой связи. Она вызывается тем, что количество базовых станций (ретрансляторов) в загородной местности намного меньше по сравнению с их количеством в пределах города.

При этом ретрансляторы располагаются на неровном рельефе, и между ними зачастую имеются лесные массивы.

Существуют два пути решения данной проблемы. Первый состоит в подписании договора с оператором сотовой связи на монтаж ретранслятора неподалекуили обращение в специализированную компанию https://mos-signal.com/. Он обходится очень дорого и может использоваться только целым поселком, в котором проживают финансово обеспеченные люди. Второй способ заключается в монтаже усилителя сигнала сотовой связи (репитера). Его стоимость доступна любому человеку, а технические качества позволяют устранить проблему за несколько часов. Репитер выбирается индивидуально в соответствии с особенностями конкретной ситуации, так как разные модели данного оборудования рассчитаны на устранение абсолютно разных проблем. При выборе усилителя сигнала сотовой связи необходимо учитывать три характеристики:

выходная мощность;

стандарт связи и рабочий частотный диапазон;

коэффициент усиления сигнала.

Мощность усилителя ретранслятора, по которой устанавливается зона покрытия, может различаться. Например, устройство мощностью 100 мВт обеспечивает возможность использования высококачественной сотовой связи на площади 200-300 кв. м, а устройство мощностью 320 мВт – на площади 1 тыс. кв. м.

Усилители сигнала сотовой связи могут действовать в диапазонах частот радиосигнала стандарта GSM900, GSM1800, 3G и 4G. Чем меньше частота, тем больше дистанция, на которую способен распространяться сигнал, однако тем слабее его способность проходить сквозь металлоконструкции и железобетон. Поскольку операторы в загородных условиях стремятся сэкономить на оборудовании и обеспечить максимальный радиус покрытия каждой соты, они отдают предпочтение стандарту GSM900. Подходящий для таких условий усилитель сигнала сотовой связи для загородного дома функционирует на частотах 900 МГц.

Помимо этого, существует еще одна характеристика, которому неспециалисты уделяют мало внимания: коэффициент усиления. Если на мобильном аппарате в загородном доме имеется лишь одно деление антенны, так что пользоваться мобильной связью можно только на улице, требуется устройство с коэффициентом усиления от 70 дБ до 75 дБ. Если сигнал постоянно пропадает на всей придомовой территории, и на сотовом телефоне деления антенны меняются между одним и полным отсутствием, то желательно выбрать усилитель сигнала сотовой связи, величина коэффициента усиления у которого составляет от 75 дБ до 90 дБ.