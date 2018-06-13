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Москва, 13.06.2018

Стало известно, где пройдёт следующий ЧМ по футболу

«Expert Online» 2018

На 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который проходит в Москве, определилась страна-хозяйка мирового первенства. Точнее этих стран будет сразу три: США, Канада и Мексика, передаёт ТАСС.

Изначально за проведение ЧМ-2026 боролись шесть заявок, однако к решающему выбору конгресса ФИФА их осталось только две: Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики. В итоге члены конгресса выбрали совместную заявку сразу трёх стран.

Напомним, в США проходил ЧМ-1994 году, а Мексика была хозяйкой футбольного первенства дважды – 1970 и 1986 годах. В Канаде турнир сильнейший сборных планеты ранее не проводился.

Таким образом, ЧМ-2026 станет первым в истории, который пройдет сразу в трёх странах. Кроме того, в финальной стадии примут участие 48 сборных.

Как известно, предстоящий чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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