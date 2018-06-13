ТАНАПом нас не испугаешь

Турецкие нефтяники запустили Трансанатолийский газопровод, по которому газ пойдет из Азербайджана в Европу в обход России.

Опасный конкурент?

В Турции запущен предназначенный для транспортировки газа из Азербайджана в Европу Трансанатолийский газопровод (ТАНАП, или TANAP), идущий в обход России, передает РИА Новости. В церемонии запуска газопровода в турецком Эскишехире участвовали лидеры Турции Реджеп Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Украины Петр Порошенко, Сербии Александр Вучич, премьер Болгарии и представители ряда компаний.

Турецкий лидер пообещал, что первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года. А украинский президент заявил, что будет счастлив получать газ из ТАНАП через Болгарию и Румынию.

Запуск в эксплуатацию составной части Южного газового коридора означает, что Европа еще на один большой шаг приблизилась к диверсификации собственного энергетического рынка, который должен быть основан на принципах доступного предложения от разных поставщиков, комментирует происходящее аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. С точки зрения интересов Газпрома, конечно ТАНАП как часть ЮГК представляет определенную угрозу для заполняемости продвигаемых Северного потока 2 и второй нитки Турецкого потока в юго-восточную Европу. Но если бы не существовало проекта поставки газа с Каспийского шельфа, Газпрому в какой-то степени было бы сложнее вести переговоры с теми же европейцами, так как в таком случае они бы искали альтернативные варианты. И здесь бы конкурировать уже бы пришлось не со странами СНГ, а с США и его СПГ, а это куда более опасный соперник.

В целом в Газпроме, разумеется, учитывали риски, связанные с южным коридором, уверен аналитик. Вполне вероятно, что результативные переговоры с Болгарией и даже «списание на убытки» трат газовой компании в рамках не состоявшегося Южного потока указывают на то, что Россия уже начала искать способы сделать вторую нитку Турецкого потока более конкурентоспособной. Поскольку, если выход из Черного моря будет сделан действительно в Болгарии, то пустить вторую нитку можно будет с перспективой на Сербию, Словению и Венгрию дальше выше в ЕС. Так как, насколько известно, ЮГК в будущем должен как раз дойти до Италии через Грецию, и поскольку он опережает Турецкий поток, такое решение со стороны Газпрома было бы вполне логичным. Напомним, что изначально предполагалось выводить вторую нитку турецкого потока как раз в Греции.

Не поставки, а слезы

В целом важно понимать, отмечает Алексей Антонов, что проектные мощности ЮГК подразумевают транспортировку всего 16 млрд куб м газа, из которых 6 млрд будет приходится на турецких потребителей, а 10 — на европейский рынок. Но и это только в отдаленной перспективе. А в первый год работы ТАНАПа по нему лишь будет прокачено не более 2 млрд куб м. При этом полный ввод в действие будет возможен в 2020 году. В Турции газ из Азербайджана не станет серьезным противником для газа из России – страна полностью зависит от внешних поставок и регулярно наращивает спрос, поэтому опасений снижения закупок из России быть не может.

Для Европы 10 млрд куб м газа — это тоже не такой большой объем. По мнению Антонова, учитывая растущий с каждым годом спрос, поставки из РФ и Азербайджана не должны испытывать обостренной конкуренции. Есть опасения что, когда все газопроводные проекты заработают в полную силу, они рискуют быть недозагруженными в полную свою мощность, но в Газпроме неоднократно уже предрекали эту проблему и в условиях жесткой конкуренции готовы работать даже с такой перспективой.

Пока же, добавляет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, от запуска и Турецкого потока, и TANAP однозначно выиграет Турция, которая сумела так распорядиться своими внешнеполитическими стимулами, что оказалась в центре обоих газовых потоков.

С точки зрения Газпрома, пока TANAP не представляет существенной угрозы Турецкому потоку, так объемы поставок несопоставимы: каждая из двух ниток Турецкого потока будет давать по 15.75 млрд кубметров газа, а TANAP пока может поставлять только 6 млрд кубометров, в силу ограничений местрождения Шах Дениз, с которого поставляется газ. У этого месторождения разработана только первая стадия, и на ее разработку у газовых компаний ушло 7 лет, сейчас объем добычи составляет 9 млрд кубометров.

Логично предположить, говорит Дмитрий Жарский, что вывод на вторую стадию займет еще 7 лет, и в результате суммарно будет добываться около 18 млрд кубометров — все равно почти вдвое меньше, чем будет поставляться через Турецкий поток. Тем более что у Газпрома есть свои рычаги давления на Азербайджан, который в будущем тоже планирует покупать российский газ и, возможно, будет тянуть из России еще одну ветку газопровода — к себе. Потребление газа странами ЕС еще в 2016 году достигло 531 млрд кубических метров, то есть они способны потребить объем всех доказанных месторождений Азербайджана в течение 5 лет, понятно, что запасы Азербайджана не могут обеспечить альтернативу российскому газу.

Но дело в том, что там есть еще два козыря: возможные поставки из Ирана, которые не могут реализоваться уже 40 лет, и поставки из Туркменистана, добавляет Дмитрий Жарский. Там уже более серьезные объемы разведанных запасов, но гораздо более сложная политическая обстановка: Иран периодически попадает под санкции, и поставки в любой момент могут быть прерваны. У Туркмении же на данный момент нет свободных объемов газа для поставок, зато есть крупный контракт с Китаем, который далек от завершения, к тому же, туркменскому газу, если его захотят влить в TANAP, нужно будет пройти по Каспию, правовой статус которого до конца не определен.