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Москва, 13.06.2018

Россия намерена сделать ОПЕК+ предложение по пересмотру объемов добычи нефти

«Expert Online» 2018

Россия намерена выйти с предложением к странам соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ о возвращении к уровню добычи нефти на момент октября 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, которые сообщают, что вернуться к уровню добычи двухлетней давности может быть предложено в течение трех месяцев, начиная с июля текущего года.

При этом предполагается, что страны ОПЕК+ будут пропорционально увеличивать добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки до своих пределов.

«Фактический рост предложения на рынке будет меньше, поскольку ряд стран, главным образом, Венесуэла, Ангола и Мексика, не могут нарастить добычу», —  цитирует издание слова своего источника, который отметил, что, по мнению российской стороны, предложение позволит обеспечить стабильность на рынке нефти во время высокого спроса в летний период.

«Поскольку снижение добычи гораздо больше, чем предполагалось изначально, даже после увеличения производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки общий объем добычи нефти участников соглашения все еще будет на 1 миллион баррелей в сутки ниже тех уровней, которые были до сокращения», — продолжил собеседник агентства.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились в октябре 2016 года о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Соглашение дважды продлевалось. При этом, как отмечают аналитики нефтяной отрасли, некоторые страны объединения снижают добычу «черного золота» сверх необходимой нормы каждый по своим причинам. Некоторые, как Саудовская Аравия, делают это преднамеренно, чтобы быть ведущим примером соглашения. Такие, как Венесуэла сокращают добычу по причине кризиса.

 

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