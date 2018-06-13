Твой Связной - новая концепция развития объединенной компании

В рамках объединения компаний Связной и Евросеть была представлена новая концепция развития, согласно которой Связной становится местом актуализации знания о возможностях цифрового мира. Сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями - так компания видит свою миссию. Изменения происходят во всех направлениях деятельности: от магазинов и сервисов компании до коммуникационной стратегии и брендинга.

Объединенная компания презентовала обновленный единый бренд - Связной. Под управлением компании находится крупнейшая в мире* розничная сеть в сегменте высоких технологий. Уже сегодня Связной - это более 5 тысяч магазинов в 1300 городах России, 30 тысяч консультантов и более 2 миллионов покупателей в день. Связной - это безусловный лидер e-commerce на своем рынке, который сотрудничает с более чем тысячью партнеров.

<Мы объединились, чтобы предложить нашим клиентам лучшее, что есть в мире новых технологий. Теперь абсолютно каждый может найти в Связном решения именно для себя практически в каждом городе на территории России. Мы сфокусировались на резком расширении возможностей для покупателя, мы стираем какие-либо границы, чтобы все самое актуальное, полезное и нужное было доступно в Связном>, - прокомментировал объединение Александр Малис, CEO объединенной компании.

При работе над новым форматом магазинов внимание было уделено буквально каждой точке взаимодействия покупателя с брендом Связной, были созданы подробные UX-карты** поведения клиентов. На их основании разработана концепция нового зонирования и подхода к организации пространства, которая позволила представить цифровые устройства и контент в магазинах Связной как экосистемы. Три пилотных магазина были запущены в декабре 2017 года.

В зависимости от интересов покупателей девайсы, услуги и контент в новом Связном объединены в основные экосистемы: <Спорт>, <Развлечения>, <Дом>, <Здоровье>, <Работа> и многие другие. Теперь в Связном можно получить максимальный набор соответствующих интересам клиентов решений - от подписки на фитнес-тренировки до умных кроссовок, если, к примеру, покупатель не представляет свою жизнь без спорта.



* По числу собственных магазинов, работающих в сети



** User experience - пользовательский опыт