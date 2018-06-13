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Москва, 13.06.2018

В Госсовете Крыма прокомментировали информацию об отключении электроэнергии

«Expert Online» 2018

Николай Юревич – член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма – прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отключение электричества на полуострове.

По его словам, в компании «Крымэнерго» ему пояснили, что в настоящее время сотрудники устанавливают причину произошедшего.

При этом Юревич отметил, что все предприятия, которые жизнеобеспечивают Крым работают. Кроме того, запущены бесперебойные источники электроэнергии, передаёт RT.

«Они у нас есть, в исправном состоянии, – подчеркнул представитель Госсовета. – Что произошло с электроэнергией, пока у меня нет достоверных данных».

Он также напомнил, что жители Крыма переживали и более тяжёлые времена, когда Украина отключала весь полуостров от электроэнергии.

«Был так называемый «блэкаут», и мы с достоинством вышли из этой ситуации. Всё будет нормально, крымчане готовы к любым испытаниям», – резюмировал Юревич.

Ранее сообщалось, что часть Крыма осталась без электроэнергии. В частности, практически полностью обесточен Севастополь. Также нет света в Симферополе и ряде соседних населённых пунктов.

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