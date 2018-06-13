В Италии сочли позитивным совпадение с США намерений в отношении России

Как заявил вице-премьер и глава итальянского МВД Маттео Сальвини, Россия является основным союзником Европы в антитеррористической борьбе. Мнение политик высказал в интервью газете «Известия». Сальвини также рад, что США в последнее время придерживаются аналогичной точки зрения.

«Я очень рад, что американский президент Дональд Трамп имеет такие же намерения в отношении России, как и я. Россия — наш фундаментальный союзник против терроризма», - рассказал итальянский вице-премьер изданию.

Он также считает, что совместная работа с Россией и ее лидером президентом Владимиром Путиным, поможет «защитить европейскую цивилизацию от нападений исламистских экстремистов».

Напомним, ранее Маттео Сальвини заявил, что его страна готова обсуждать статус Крыма и допустил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций. Последний пункт закреплен в «правительственном контракте», который «Движение 5 звезд» и партия «Лига» заключили перед формированием нового кабинета министров.

В «международном» разделе документа говорится, что Италия в отношениях с Москвой будет исходить из принципа добрососедства. Также Россия обозначается «не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером», а также «стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов».