В правительстве рассказали, поднимется ли цена на бензин до 100 рублей

Дмитрий Козак – вице-премьер российского правительства – заявил, что Кабмин располагает всеми инструментами, чтобы не допустить роста цен на топливо.

При этом он отметил, что появившаяся в целом ряде СМИ информация со ссылкой на различных экспертов, и представителей компаний дают апокалиптические, что к концу года бензин подорожает до 100 рублей за литр – является неправдой, передаёт РИА Новости.

«Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», – пообещал Козак.