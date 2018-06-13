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Москва, 13.06.2018

В правительстве рассказали, поднимется ли цена на бензин до 100 рублей

«Expert Online» 2018

Дмитрий Козак – вице-премьер российского правительства – заявил, что Кабмин располагает всеми инструментами, чтобы не допустить роста цен на топливо.

При этом он отметил, что появившаяся в целом ряде СМИ информация со ссылкой на различных экспертов, и представителей компаний дают апокалиптические, что к концу года бензин подорожает до 100 рублей за литр – является неправдой, передаёт РИА Новости.

«Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», – пообещал Козак.

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