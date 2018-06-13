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Москва, 13.06.2018

В России появился первый в мире ударный беспилотник - тяжеловес

«Expert Online» 2018
  • В России появился первый в мире ударный беспилотник - тяжеловес
Минобороны РФ

Первый российский ударный беспилотник «Альтиус-О» массой более 7,5 тонны тяжелого класса успешно прошел летные испытания, пишет РГ «Русское оружие». Издание отмечает, что аппарат предназначен для продолжительных полетов и создан в рамках опытно-конструкторской работы «Альтиус».

Разработкой модели занимается казанское ОКБ имени Симонова, выигравшее тренд Минобороны в 2011 году, совместно с компанией Кронштадт.

Отмечаетя, что размах крыла беспилотника равен 28,5 метра, аппарат может находится в воздухе  48 часов беспрерывно и пролететь до 10 тысяч километров. Скорость аппарата равна 150-250 км/ч, максимальная высота 12 километров.

Беспилотник-тяжеловес оснащен всей новейшей электронной техникой для ведения разведывательной деятельности. Также «Альтиус» может нести до тонны оружия на внешней подвеске.

В комплекс разработки входят два БЛА, наземный пункт управления, станция приема и передачи сигналов, станция контроля автоматического взлета и посадки. У беспилотника будет и гражданская версия - без разведывательной аппаратуры и с полезной нагрузкой до двух тонн.

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