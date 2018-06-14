Аналитики рассказали, как ЧМ-2018 повлияет на экономику России

Экономика России сможет почувствовать на себе эффект от чемпионата мира по футболу в три этапа, в каждый из которых определенные отрасли будут чувствовать себя в более выигрышном положении, пишет Прайм, ссылаясь на партнера EY Ольгу Архангельскую, которая прогнозирует три волны влияния на отрасли экономики страны.

«Первую волну экономического эффекта от чемпионата мира мы уже частично ощутили, но она еще не закончилась – это эффект от подготовки, так как она стимулирует многие отрасли экономики», — пояснила Архангельская.

Аналитик сообщает, что первыми на себе положительный эффект от мероприятия почувствовали представители строительного сектора, которые возводили стадионы, аэропорты и гостиницы. Значительные инвестиции идут на структуры, которые призваны обеспечить безопасность мероприятия.

«Развитие отрасли строительства также косвенно оказывает влияние на развитие сектора финансовых услуг, образования и другие отрасли», – продолжила Архангельская.

На втором этапе, который наступает непосредственно в период проведения чемпионата, в выигрышной ситуации оказываются представитель так называемо «индустрии гостеприимства».

«В этот момент активно начинает работать индустрия гостеприимства, услуги питания, туристические услуги, реклама, продажа трансляций и прочие, задействованные непосредственно в момент самого чемпионата», — продолжила аналитик, которая уточнила, что самыми задействованными оказываются сектора, специализирующиеся на операциях с недвижимостью, розничная торговля, финансовое посредничество и страхование, коммунальное обслуживание, информационные услуги, транспортные, складские и курьерские услуги, пищевая промышленность.

Последний этап наступает уже после окончания мероприятия. В этот период положительный эффект на себе почувствуют регионы, которые «вложились» в инфраструктуру чемпионата.

«Страна начинает собирать выгоды от проведения, такие как непосредственные доходы от роста налоговых поступлений и повышения благоприятности региона в целом», —продолжила Архангельская.

Помимо этого аналитик рассказала, что существует имиджевая сторона столь масштабного мероприятия, когда повышается интерес к стране – хозяйке чемпионата, а также социальный эффект, высокая вовлеченность населения и создание новых рабочих мест.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года стартует сегодня, 14 июня и продлится до 15 июля. Открытие пройдет на стадионе Лужники в Москве. На церемонию ожидается приезд главы государства Владимира Путина.