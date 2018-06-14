Курс доллара резко развернуло в ожидании «сюрприза»

Рост курса доллара на фоне повышения ставки ФРС оказался кратковременным. Индекс доллара начал резко снижаться в четверг в ожидании заседания другого крупнейшего центробанка - ЕЦБ. Этот показатель упал до 93,48, достигая накануне после решения регулятора уровня 93,94.

ФРС США по итогам заседания 12-13 июня ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП страны на 2018 года — до 2,8% с 2,7%.

При этом регулятор теперь прогнозирует четыре повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,375%, то есть еще два, кроме мартовского и июньского повышений.

На заседании ЕЦБ в четверг будут обсуждаться сроки сворачивания программы покупки облигаций объемом 2,55 трлн евро. И хотя инвесторы не ожидают, что европейские монетарные власти конкретизируют собственные планы, не исключены сюрпризы, которые могут помочь трейдерам определиться с дальнейшей стратегией на валютном рынке.

В четверг также возобновились опасения по поводу торговых трений между США и Китаем, что усилило иену. Администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе начать взимать пошлины на китайские товары на десятки миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. При этом окончательное решение Дональд Трамп еще не принял.

В среду курс рубля после резкого падения в первой половине дня развернулся и перешел к активному росту на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 62,32 рубля к закрытию основных торгов, что на 50 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,42 рубля, опустившись на 61 копейку.

По оценке аналитиков, опрошенных "Эксперт Online", в текущей обстановке более вероятным выглядят дальнейшее снижение курса рубля до 63,50 рублей за доллар в краткосрочной перспективе и дальнейшие попытки уйти выше 64 рублей за доллар, которые вполне могут оказаться успешными в отсутствии позитивных новостей.