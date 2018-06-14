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Москва, 14.06.2018

Курс доллара теперь не остановить

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара теперь не остановить
Imago/TASS

Европейский центробанк разочаровал спекулянтов, которые рассчитывали на более агрессивную риторику регулятора. Курс доллара перешел к росту после того, как ЕЦБ сообщил, что покупка облигаций будет остановлена к концу декабря.

При этом европейская валюта сначала пошла вверх после сообщения, а затем стремительно перешла в красную зону, снизившись до 1,1778 после достижения в четверг месячного максимума 1,1851.

ЕЦБ пообещал начать сокращение ежемесячных покупок активов после сентября, при этом сделав оговорку, что соответствующие решения будут зависеть от "поступающих данных". Ключевые ставки останутся неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года.

Таким образом, надежды быков по евро не оправдались: заявления регулятора сочли достаточно мягким. До этого спекулянты почти в течение месяца раскручивали тему "нормализации" денежной политики ЕЦБ. И это было главным фактором, кторый сдерживал полноценное ралли доллара. Теперь американской валюте дан зеленый свет и при прочих равных курс доллара может полностью отыграть более ястребиную повестку ФРС.

Курс доллара на Московской бирже снижается в четверг на 40 копеек к 15:31 до 62,08 рубля на фоне позитива от стартующего сегодня ЧМ-2018. Курс евро обвалился на 87 копеек до 72,80 рубля. 

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