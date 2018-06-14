Дворкович просит работодателей отпустить сотрудников на первый матч ЧМ-2018

Аркадий Дворкович – глава оргкомитета «Россия-2018» – обратился к московским работодателям с убедительной просьбой отпустить своих сотрудников пораньше на матч открытия ЧМ-2018 по футболу.

При этом он отметил, что его просьба относится только к тем, кто сможет предъявить билет на матч между сборными России и Саудовской Аравии, который начнется 14 июня в 18:00 мск на столичном стадионе «Лужники».

«Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и сумели насладиться невероятным зрелищем — церемонией открытия чемпионата мира по футболу и самим матчем», – резюмировал Дворкович.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собяин предлагал сделать 14 июня выходным днём, чтобы разгрузить транспортную инфраструктуру города.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу впервые пройдёт в РоссииМатчи турнира будут сыграны с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.