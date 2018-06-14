Эрдоган сделал России важное предложение по производству С-500

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции – предложил России организовать совместное производство зенитных ракетных систем (ЗРК) С-500.

По его словам, в настоящее время Анкара предпринимает шаги по развитию собственной оборонной промышленности, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Анатолийское агентство новостей.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Запад отказывается продавать Турции оборонные системы.

«На предложение наладить совместное производство, Турция также получает отказ», - отметил Эрдоган, добавив, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не имеет права вмешиваться в турецко-российское соглашение по С-400.

«Подобные системы есть и у Сирии, и НАТО даже не зарекается об этом. Как только дело доходит до моей страны, начинаются недовольства, что невозможно понять», - резюмировал Эрдоган.