Толстые обстоятельства

Федеральная резервная система по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ожидаемо увеличила базовую процентную ставку в США на 25 б.п., до 1,75-2%. Решение американский регулятор объяснил тем, что экономика страны и экономическая активность демонстрирует устойчивые темпы роста, а рынок труда продолжает укрепляться. «Расходы семей выросли, в то время как инвестиции в основной капитал продолжали расти», — отмечается в коммюнике заседания Комитета,

И все же глава ФРС Джером Пауэлл заметил, что «обеспокоенность относительно изменений в торговой политике растет. Мы начинаем получать сообщения об этом от компаний, которые откладывают инвестиции и прием на работу новых сотрудников».

ФРС также подчеркнула, что денежно-кредитная политика страны по-прежнему остается мягкой. Комитет ориентируется на инфляцию в 2% и, судя по заявлению главы Федрезерва Джерома Пауэлла, не боится ее снижения. Ожидается, что к концу этого года ФРС повысит ставку еще два раза. В следующем году планируется, что ФРС повысит ставку три раза.

Рост ключевой ставки ФРС означает повышение в среднесрочной перспективе цен на товары и услуги, уверен начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Кредиты в экономике станут дороже. Но эффект для американской экономики и других стран будет разный. Сейчас в США низкие ставки, и международные банки, по возможности, фондируются в США. Производители сырьевых товаров в России, Саудовской Аравии и других странах предпочитают кредитоваться в долларах, поскольку их выручка долларовая.

Себестоимость их производства вырастет из-за роста стоимости оборудования и обслуживания кредитов, а рентабельность, возможно, и снизится из-за конкуренции с американскими производителями. В США растет добыча нефти, она уже достигла почти 15 млн барр. в сутки, прирост составил 12% по сравнению с прошлым годом.

Как тут не понять

Для России, как и для других стран, повышение ставки в США имеет больше негативных последствий, чем плюсов, считает Георгий Ващенко. Россия имеет более низкий инвестиционный рейтинг, более высокую инфляцию и больше рисков, что связано с волатильностью цен на сырье, зависимостью от внешних рынков сбыта и привлечения капитала. Соответственно, инвесторы хотят получать большую доходность по сравнению с долларовыми инструментами.

ЦБ вынужден поддерживать ставку на высоком уровне, чтобы ослабить давление на рубль. А ставка выше 6% препятствует росту экономики. Несмотря на рост цены на нефть почти до 80 долларов за баррель и относительную стабильность рубля, а также низкую инфляцию, рост ВВП составит в этом году, возможно, менее 2%, ожидает Георгий Ващенко. Россия в группе отстающих среди группы стран BRICS. ЦБ, вероятнее всего, в пятницу оставит ключевую ставку без изменений.

Вообще же повышение ФРС резервной ставки — это длительный процесс, который можно наблюдать в последние несколько лет, напоминает, в свою очередь, генеральный директор ИК «Харитонов капитал» Максим Харитонов. Американская экономика и в самом деле чувствует себя хорошо, главным образом это проявляется в начинающей ускоряться инфляции и падающей безработице. Это вполне логично после обширных программ количественного смягчения (QE), которые по историческим меркам закончились совсем недавно, и заключались, говоря простым языком, в накачивании экономики деньгами с помощью механизма денежной эмиссии.

По словам аналитика, данный механизм инерционен, он довольно сильно разогнался, поднял цены на многие активы, и поэтому сейчас ФРС начинает его медленно, осторожно останавливать, чтобы не перегреть рынки. Повышение резервной ставки — это один из методов торможения экономики, если говорить простыми словами, он делает заемные деньги более дорогими, а значит, сокращает аппетиты фирм и инвесторов к быстрому росту и сопутствующему такому росту риску.

Для рынков важно не только конкретное сегодняшнее повышение ставки, но и то, что таких повышений в этому году может быть еще два. То есть, что уже в этом году ставка может достичь уровня 2,5%. А также — что в 2019 году ставка может быть поднята еще 3-4 раза. И можно предполагать, что по итогам 2019 года она вырастет до 3,5-3,75%. При таком уровне ставок международные инвесторы будут склонны инвестировать в американские компании и в их ценные бумаги, особенно с учетом налоговой реформы, которую проводит Трамп, и новых пошлин на сырье, которые должны дать американским производителям преимущество.

Этот тренд означает, объясняет Максим Харитонов, что деньги, которые раньше были инвестированы в развивающиеся рынки, будут оттуда уходить на рынок США, а также и ЕС. Для рубля и рублевых активов, к сожалению, это означает перспективу потери интереса со стороны международных инвесторов и спекулянтов. Чем меньше спрэд между ключевой ставкой ЦБ (7.25%) и резервной ставкой ФРС (1,75-2%, а в перспективе — 3.5-3,75%), тем менее привлекательны операции кэрри-трейд, поддерживающие рубль. С повышением ставки ФРС, по оценке Харитонова, рубль будет падать все ниже к доллару. К концу 2018 года можно ожидать 68-69 рублей за доллар, а в 2019 году — выход за пределы этого диапазона, к 73-75 рублям.