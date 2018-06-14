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Москва, 14.06.2018

Суд в Швеции удовлетворил ходатайство «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

«Expert Online» 2018

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на российский газовый холдинг.

Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - говорится в сообщении. 

В соответствии с законом Швеции "Об арбитраже", приказ апелляционного суда не может быть обжалован. "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - заявил концерн.

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