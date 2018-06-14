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Москва, 14.06.2018

Курс доллара снижается на фоне стартующего ЧМ-2018

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара снижается на фоне стартующего ЧМ-2018
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара снижается на открытии торгов четверга на 15 копеек до 62,35 рубля.

В среду курс рубля после резкого падения в первой половине дня развернулся и перешел к активному росту на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 62,32 рубля к закрытию основных торгов, что на 50 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,42 рубля, опустившись на 61 копейку. В четверг курс евро повышался на 3 копейки, до 73,66 рубля.

По оценке аналитиков, опрошенных "Эксперт Online", в текущей обстановке более вероятным выглядят дальнейшее снижение курса рубля до 63,50 рублей за доллар в краткосрочной перспективе и дальнейшие попытки уйти выше 64 рублей за доллар, которые вполне могут оказаться успешными в отсутствии позитивных новостей. Вместе с тем в ходе стартующего сегодня ЧМ-2018 может наблюдаться урепление курса российской валюты на 1,5-2 рубля с последующим его возвратом в нынешний коридор.

В четверг в фокусе внимания инвесторов - заседание ЕЦБ, на котором могут быть даны сигналы по сворачиванию ультрамягкой политики ЕЦБ.

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